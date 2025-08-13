Kontakt
Heinze GmbH Bremer Weg 184 29223 Celle, Deutschland http://www.heinze.de
Ansprechpartner:in Frau Nadine Choudiakis +49 5141 50269
Auf dem 4. Klimafestival in Berlin aktiv die Bauwende mitgestalten

Am 19. und 20. November 2025 bringt das Heinze BauNetz Klimafestival für die Bauwende in der STATION Berlin wieder alle zusammen, die den Wandel im Bauwesen vorantreiben – mit Wissen, Praxis und echter Vernetzung.

Zukunft ist Teamarbeit
Das Festival ist der Treffpunkt für alle, die nachhaltiges Planen und Bauen gemeinsam gestalten wollen. Ob Architekt:innen, Planer:innen, Forschende, Kommunen, Start-ups oder Studierende: Hier wird Wissen geteilt, debattiert – und direkt ausprobiert.

Rückblick: So war das Klimafestival 2024
Wer im vergangenen Jahr dabei war, erinnert sich an volle Hallen, lebhafte Diskussionen und die besondere Mischung aus Fachwissen und Festivalatmosphäre. Zwischen inspirierenden Keynotes, intensiven Gesprächen an den Dialogständen, Werkbänken mit einer Vielfalt an Materialien und Exponaten zum Anfassen und Ausprobieren, sowie interaktiven Breakout-Sessions entstand genau das, wofür das Festival steht: Innovationen erleben – und direkt in Ideen mit neuen Partnerschaften umsetzen.

Themen, die die Branche bewegen
Das Programm 2025 widmet sich erneut den drängendsten Fragen der Bauwende:

 Künstliche Intelligenz: Wie verändern neue Technologien Prozesse, Planung und Materialien?
 Materialität & Biodiversität: Bauen im Einklang mit Ökosystemen
 Digitalisierung & Technik: Von Smart Building bis Lowtech
 Naturschutz in der Architektur: Nicht nur mitdenken, sondern mitbauen
 Wissenstransfer aus Hochschulen: Forschung trifft gelebte Praxi

Inspiration von den Besten
Unter den Keynotes 2025 sind u. a. Prof. Dietmar Eberle, Dr. Myriam Rapior, Prof. Elisabeth Endres, Prof. Moritz Dörstelmann und Dr. Tillman Prinz – allesamt Persönlichkeiten, die neue Perspektiven aufzeigen.

Mehr als Zuhören – Mitmachen!
Das Festival bietet ein Format-Mix, der zum aktiven Gestalten einlädt:

 Zukunftsweisende Lösungen für das Bauen von morgen
 Keynotes führender Expert:innen
 Best-Practice-Beispiele
 Werkbänke und Dialogstände mit den neuesten Technologien
 Verleihung des renommierten Heinze ArchitekturAWARDs

Starke Allianz
25 führende Industrie- und Wirtschaftsverbände unterstützen das Festival – und setzen gemeinsam ein Zeichen: Denn die Bauwende ist nicht nur eine Fachdebatte, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Datum: 19./20. November 2025
Ort: STATION Berlin
Tickets: Tagesticket: 79 €/ 2-Tages-Ticket: 99 € (jeweils inkl. MwSt.)

Weitere Informationen und Tickets unter: heinze.de/klimafestival

Wichtiger Hinweis:

