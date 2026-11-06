ARCHITECTS' DARLING® Awards 2026

Am 5. November 2026 wurden in der Congress Union Celle zum 16. Mal die ARCHITECTS' DARLING® Awards verliehen. Im Rahmen einer festlichen Gala zeichnete Heinze führende Hersteller und Marken der Bauindustrie aus. Grundlage der Auszeichnungen sind die Bewertungen von rund 1.900 Architekt:innen und Fachplaner:innen sowie das Urteil einer unabhängigen Fachjury. Die Ergebnisse liefern Herstellern wertvolle Rückmeldungen aus der Planungspraxis und gelten als wichtiger Gradmesser für die Wahrnehmung von Marken und Lösungen bei ihrer Zielgruppe.



Das Bühnenprogramm gestalteten der internationale Bestsellerautor Thorsten Havener mit einer Keynote, Clara Lösel mit Poetry & Emotion sowie BB Thomaz & Band mit Live-Musik. Im Mittelpunkt des Abends standen die ausgezeichneten Unternehmen, die im Rahmen der Gala ihre goldenen Phönix-Trophäen entgegennahmen.



Rund 1.900 Stimmen aus der Praxis: Die Heinze-Umfrage 2026



Grundlage der Brand-Awards ist die umfassendste Branchenbefragung Deutschlands. Im Jahr 2026 beteiligten sich rund 1.900 Architekt:innen und Fachplaner:innen und bewerteten mehr als 200 Hersteller und Marken. „Auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr viele Planende die Zeit genommen, ihre Favoriten zu benennen. Das macht die Ergebnisse belastbar und aussagekräftig“, so Thomas Wagner von der Heinze Marktforschung. „Unser Award ist zweifellos eine besondere Auszeichnung. Mindestens ebenso wertvoll sind jedoch die Erkenntnisse aus der Befragung. Sie zeigen Herstellern, wie Architekt:innen und Planer:innen ihre Marken, Produkte und Informationsangebote wahrnehmen und wo Potenziale für die Weiterentwicklung liegen.“



Zwei Awards, zwei Perspektiven



Insgesamt wurden 36 Auszeichnungen in zwei Bereichen vergeben: Die 22 Brand-Awards ehren Hersteller in unterschiedlichen Produktkategorien. Sie zeigen, welche Marken Architekt:innen und Planende besonders schätzen.



Eine 64-köpfige Fachjury aus renommierten Architekturbüros vergab die 14 Jury-Awards. Sie zeichnete unter anderem Produktinnovationen, Referenzobjekte, Produktkonfiguratoren sowie Kommunikations- und Informationsangebote der Hersteller.



Neu in diesem Jahr war der Jury-Award Chatbots (Website). Der Award zeichnet digitale Assistenten aus, die Architekt:innen und Planende bei der Recherche von Produkt- und Unternehmensinformationen unterstützen, Informationen leichter auffindbar machen und damit einen zusätzlichen Nutzen im Planungsalltag schaffen.



Ein besonderes Highlight war auch 2026 der Cradle-2-Cradle Challenge Award, der Unternehmen für innovative Konzepte einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft würdigt. Für Planende bieten die ARCHITECTS' DARLING® Awards Orientierung im vielfältigen Angebot der Bauindustrie. Während die Brand-Awards besonders positiv bewertete Marken auszeichnen, würdigen die Jury-Awards überzeugende Produkte und Kommunikationsmittel. Gleichzeitig können Architekt:innen und Planende ihre Erfahrungen und Anforderungen unmittelbar einbringen: Ihr Urteil hilft Herstellern, Produkte, Services und Informationsangebote gezielt weiterzuentwickeln und stärker an den Bedürfnissen der Planungspraxis auszurichten.



Mehr als eine Auszeichnung



Die goldenen Phönix-Trophäen stehen für herausragende Leistungen und für die Wertschätzung, die Architekt:innen und Planer:innen den ausgezeichneten Marken und Herstellern entgegenbringen. Die Awards geben Orientierung in einer Zeit, in der Bauprojekte komplexer und regulatorische Anforderungen strenger werden.



Gold-Gewinner ARCHITECTS' DARLING der Brand-Awards:



Abdichtungen BAUDER

Aufzugstechnik Schindler Deutschland

Barrierefreiheit HEWI

Beschläge Hoppe

Bodenbeläge (elastisch) Forbo Flooring

Bodenbeläge (textil) Forbo Flooring

Dämmstoffe DEUTSCHE ROCKWOOL

Eingangsmatten / Sauberlaufzonen EMCO Bautechnik

Entwässerung ACO

Fassaden / Fassadenkonstruktionen Kalzip

Fenster / Fenstertechnik VELUX

Fliesen / Platten Villeroy & Boch Fliesen

Freiflächenlösungen (GaLaBau) ACO

Kleber / Mörtel Sto

Klima / Lüftung / Wohnungslüftung STIEBEL ELTRON

Leuchten / Lichttechnik iGuzzini

Objektberatung BAUDER

Regenerative Energien STIEBEL ELTRON

Sanitäre Objekte / Zubehör Geberit

Türen / Türtechnik Hörmann

WDVS Sto

Weiterbildungsangebot BAUDER



Gold-Gewinner ARCHITECTS' DARLING der Jury-Awards:



Anzeigen Stöbich Brandschutz

Architektur-Hauszeitschriften Finstral

Bemusterungen ROMA

Chatbots (Website) Forbo Flooring

Cradle-2-Cradle Challenge Award MOSA

Produkt- / Themenbroschüren RECKLI

Produkt- und Imagefilme MOSA

Produktinnovationen (Ausbau) Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Produktinnovationen (Rohbau) Schüco International

Produktinnovationen (Technik) EHRET

Produktkonfiguratoren BAUDER

Referenzobjekte Jansen

Social-Media RHEINZINK

Websites PREFA



Alle Informationen zu den ARCHITECTS' DARLING® Awards 2026, die Gewinner:innen sowie weitere Impressionen der Preisverleihung finden sich unter architectsdarling.de.

(lifePR) (