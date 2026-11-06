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ARCHITECTS' DARLING® Awards 2026

Gala in Celle: Führende Hersteller und Marken der Bauindustrie ausgezeichnet

(lifePR) (Celle, )
Am 5. November 2026 wurden in der Congress Union Celle zum 16. Mal die ARCHITECTS' DARLING® Awards verliehen. Im Rahmen einer festlichen Gala zeichnete Heinze führende Hersteller und Marken der Bauindustrie aus. Grundlage der Auszeichnungen sind die Bewertungen von rund 1.900 Architekt:innen und Fachplaner:innen sowie das Urteil einer unabhängigen Fachjury. Die Ergebnisse liefern Herstellern wertvolle Rückmeldungen aus der Planungspraxis und gelten als wichtiger Gradmesser für die Wahrnehmung von Marken und Lösungen bei ihrer Zielgruppe.

Das Bühnenprogramm gestalteten der internationale Bestsellerautor Thorsten Havener mit einer Keynote, Clara Lösel mit Poetry & Emotion sowie BB Thomaz & Band mit Live-Musik. Im Mittelpunkt des Abends standen die ausgezeichneten Unternehmen, die im Rahmen der Gala ihre goldenen Phönix-Trophäen entgegennahmen.

Rund 1.900 Stimmen aus der Praxis: Die Heinze-Umfrage 2026 

Grundlage der Brand-Awards ist die umfassendste Branchenbefragung Deutschlands. Im Jahr 2026 beteiligten sich rund 1.900 Architekt:innen und Fachplaner:innen und bewerteten mehr als 200 Hersteller und Marken. „Auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr viele Planende die Zeit genommen, ihre Favoriten zu benennen. Das macht die Ergebnisse belastbar und aussagekräftig“, so Thomas Wagner von der Heinze Marktforschung. „Unser Award ist zweifellos eine besondere Auszeichnung. Mindestens ebenso wertvoll sind jedoch die Erkenntnisse aus der Befragung. Sie zeigen Herstellern, wie Architekt:innen und Planer:innen ihre Marken, Produkte und Informationsangebote wahrnehmen und wo Potenziale für die Weiterentwicklung liegen.“

Zwei Awards, zwei Perspektiven

Insgesamt wurden 36 Auszeichnungen in zwei Bereichen vergeben: Die 22 Brand-Awards ehren Hersteller in unterschiedlichen Produktkategorien. Sie zeigen, welche Marken Architekt:innen und Planende besonders schätzen.

Eine 64-köpfige Fachjury aus renommierten Architekturbüros vergab die 14 Jury-Awards. Sie zeichnete unter anderem Produktinnovationen, Referenzobjekte, Produktkonfiguratoren sowie Kommunikations- und Informationsangebote der Hersteller.

Neu in diesem Jahr war der Jury-Award Chatbots (Website). Der Award zeichnet digitale Assistenten aus, die Architekt:innen und Planende bei der Recherche von Produkt- und Unternehmensinformationen unterstützen, Informationen leichter auffindbar machen und damit einen zusätzlichen Nutzen im Planungsalltag schaffen.

Ein besonderes Highlight war auch 2026 der Cradle-2-Cradle Challenge Award, der Unternehmen für innovative Konzepte einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft würdigt. Für Planende bieten die ARCHITECTS' DARLING® Awards Orientierung im vielfältigen Angebot der Bauindustrie. Während die Brand-Awards besonders positiv bewertete Marken auszeichnen, würdigen die Jury-Awards überzeugende Produkte und Kommunikationsmittel. Gleichzeitig können Architekt:innen und Planende ihre Erfahrungen und Anforderungen unmittelbar einbringen: Ihr Urteil hilft Herstellern, Produkte, Services und Informationsangebote gezielt weiterzuentwickeln und stärker an den Bedürfnissen der Planungspraxis auszurichten.

Mehr als eine Auszeichnung

Die goldenen Phönix-Trophäen stehen für herausragende Leistungen und für die Wertschätzung, die Architekt:innen und Planer:innen den ausgezeichneten Marken und Herstellern entgegenbringen. Die Awards geben Orientierung in einer Zeit, in der Bauprojekte komplexer und regulatorische Anforderungen strenger werden. 

Gold-Gewinner ARCHITECTS' DARLING der Brand-Awards:

Abdichtungen BAUDER
Aufzugstechnik Schindler Deutschland
Barrierefreiheit HEWI
Beschläge Hoppe
Bodenbeläge (elastisch) Forbo Flooring
Bodenbeläge (textil) Forbo Flooring
Dämmstoffe DEUTSCHE ROCKWOOL
Eingangsmatten / Sauberlaufzonen EMCO Bautechnik
Entwässerung ACO
Fassaden / Fassadenkonstruktionen Kalzip
Fenster / Fenstertechnik VELUX
Fliesen / Platten Villeroy & Boch Fliesen
Freiflächenlösungen (GaLaBau) ACO
Kleber / Mörtel Sto
Klima / Lüftung / Wohnungslüftung STIEBEL ELTRON
Leuchten / Lichttechnik iGuzzini
Objektberatung BAUDER
Regenerative Energien STIEBEL ELTRON
Sanitäre Objekte / Zubehör Geberit
Türen / Türtechnik Hörmann
WDVS Sto
Weiterbildungsangebot BAUDER

Gold-Gewinner ARCHITECTS' DARLING der Jury-Awards:

Anzeigen Stöbich Brandschutz
Architektur-Hauszeitschriften Finstral
Bemusterungen ROMA
Chatbots (Website) Forbo Flooring
Cradle-2-Cradle Challenge Award MOSA
Produkt- / Themenbroschüren RECKLI
Produkt- und Imagefilme MOSA
Produktinnovationen (Ausbau) Odenwald Faserplattenwerk (OWA)
Produktinnovationen (Rohbau) Schüco International
Produktinnovationen (Technik) EHRET
Produktkonfiguratoren BAUDER
Referenzobjekte Jansen
Social-Media RHEINZINK
Websites PREFA

Alle Informationen zu den ARCHITECTS' DARLING® Awards 2026, die Gewinner:innen sowie weitere Impressionen der Preisverleihung finden sich unter architectsdarling.de.

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Heinze GmbH

Die Heinze GmbH ist seit mehr als 60 Jahren der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche. Digital wie persönlich vernetzen wir die Bauexperten und Wissensträger der Branche mit den verschiedensten Zielgruppen. Wir geben Inspirationen für die Planung von Bauprojekten und Impulse für die individuelle Geschäftsentwicklung. Hierzu stellen wir aktuelles Bauwissen sowie fundierte Detailinformationen zu Produkten und Herstellern von Bau-, Ausstattungs- sowie Einrichtungslösungen bereit. Damit bieten wir wertvolle Entscheidungshilfen für anstehende Bauvorhaben jeglicher Art.

Über die Heinze Marktforschung
Die Heinze Marktforschung ist Spezialist für fundierte Analysen und maßgeschneiderte Studien im Baubereich. Mit einem klaren Fokus auf Primär- und Sekundärmarktforschung liefert sie Entscheidern der Bauwirtschaft belastbare Daten, differenzierte Bauprognosen und zielgerichtete Handlungsempfehlungen. Seit rund 50 Jahren steht die Heinze Marktforschung für Branchenkenntnis und methodische Tiefe.

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