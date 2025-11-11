Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041948

Heinze GmbH Bremer Weg 184 29223 Celle, Deutschland http://www.heinze.de
Ansprechpartner:in Frau Nadine Choudiakis +49 5141 50269
Logo der Firma Heinze GmbH

ARCHITECTS' DARLING® Awards 2025: Die Ehrung der Branchenbesten

(lifePR) (Celle, )
Glamour, Innovation und Wertschätzung: Bei der 15. Verleihung der ARCHITECTS’ DARLING® Awards wurden am Abend des 6. Novembers 2025 die führenden Hersteller und Marken der Bauindustrie ausgezeichnet. Im festlichen Rahmen als Abschlussveranstaltung des Celler Werktages erhielten die Gewinnerinnen und Gewinner eine der begehrten goldenen Phönix-Trophäen – die höchste Auszeichnung, die Expertinnen und Experten aus Architektur, Planung und Architekturkommunikation in Deutschland vergeben.

Über 2.200 Stimmen aus der Praxis: Die Heinze Umfrage 2025

Die Awards basieren auf der umfassendsten Branchenbefragung Deutschlands. Die Ergebnisse sprechen Klartext über Präferenzen, Prioritäten und die Suche nach Zuverlässigkeit im Markt. Über 2.200 Architektinnen und Architekten sowie Fachplanende stimmten in der Heinze Umfrage 2025 über rund 200 Hersteller und Marken ab. Ihr Urteil dient als Barometer für Qualität, Service und Zukunftsorientierung – eine Praxis, die den ARCHITECTS’ DARLING® Awards ihren besonderen Stellenwert verleiht, denn hier entscheiden die Anwenderinnen und Anwender direkt über die Spitzenreiter.

„Die Beteiligung war erneut hoch und aussagekräftig“, so das Fazit von Thomas Wagner von der Heinze Marktforschung. Wagner betont darüber hinaus: „Für Hersteller entsteht so eine klare Orientierung, während Planende von praxisnahen Impulsen profitieren.“ Die Brücke zwischen Marktbeobachtung und tatsächlicher Nutzungsrelevanz sei damit stärker denn je.

37 Awards für herausragende Leistungen

Insgesamt wurden 37 Auszeichnungen in zwei Bereichen vergeben: 22 Brand-Awards ehren Hersteller in verschiedensten Produktkategorien – von klassischen Baumaterialien bis hin zu zukunftsweisenden Bereichen wie „Modulares/serielles Bauen" oder „Objektberatung". Sie spiegeln die Vielfalt und Innovationskraft der Branche wider.
Die 15 Jury-Awards wurden durch das Votum einer 64-köpfigen Fachjury aus renommierten Architekturbüros gekürt. Die Expertinnen und Experten zeichneten Unternehmen in Spezialkategorien wie „Produktinnovation“, „Referenzobjekt“ oder „Produkt-Konfigurator“ aus.

Zu den Jury-Mitgliedern gehörten dieses Mal Stimmen von Anke Parson (Urban Beta) und Andreas Schüring (Schüring Architekten), die gemeinsam mit der Moderatorin Alexandra Kröber die Verleihung begleiteten. Ein besonderes Highlight blieb auch in diesem Jahr der Cradle-to-Cradle Challenge Award, der Unternehmen für ihre nachhaltigen Konzepte in einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft würdigt. Die Jury betonte, dass der Fokus weiter Richtung Nachhaltigkeit, Systemlösungen und Lebenszykluskosten-Optimierung geht – Anforderungen, die an Bauherren:innen, Planer:innen und Nutzer:innen gleichermaßen adressiert sind.

Event mit Wertschätzung für Marken und Hersteller

Die rund 300 geladenen Gäste erlebten einen Gala-Abend voller Glanz und Begegnungen. Die ARCHITECTS' DARLING® Awards haben sich seit ihrer Premiere 2011 zum wichtigsten Event entwickelt, das die enge Verbindung zwischen Architektur und Industrie sichtbar macht. Die Auszeichnungen, auch bekannt als „Oscars der Baubranche", sind weit mehr als eine Trophäe – sie sind wegweisend für die gesamte Branche und Ausdruck echter Wertschätzung für jene, die Visionen in die Realität umsetzen. Die ausgelobten Phönixe stehen somit nicht nur für herausragende Leistungen und Produktinnovationen, sondern auch für den gemeinsamen Anspruch, Architektur, Nachhaltigkeit und Nutzungsqualität in Deutschland auf ein neues Niveau zu heben: Sie verkörpern Premium-Standards in Design, Technik und Nachhaltigkeit, die die Bauindustrie über ihre aktuelle Leistungsfähigkeit hinausdenken lässt. In einer Zeit, in der Bauprojekte komplexer, regulatorische Anforderungen strenger und ökologische Verantwortung unverhandelbar sind, fungieren die ARCHITECTS’ DARLING® Awards als Wegweiser für die gesamte Branche.

Gold-Gewinner ARCHITECTS’ DARLING der Brand-Awards:

Akustik                                         Knauf Gips KG
Außenwandbekleidungen                Kalzip
Automatiktüren                             Hörmann
Balkone/Loggien/Terrassen             Schöck Bauteile
Befestigungstechnik                       Würth
Brandschutz                                   Knauf Gips
Dachdeckungen/Steildach               BRAAS
Elektrotechnik                                Gira
Farben und Lacke                            KEIMFARBEN
Flachdach/Flachdachabdichtung       BAUDER
Heiztechnik                                    Buderus
Innenwandbeläge                            Sto
Mauerwerk                                      KS* Kalksandstein
Modulares/serielles Bauen                Geberit
Objektberatung                               Sto
Pflastersteine/Plattenbeläge              KANN
Schallschutz                                    Odenwald Faserplattenwerk
Sicherheitstechnik/Zutrittskontrolle   dormakaba
Sonnenschutz                                  WAREMA Renkhoff
Tageslichtsysteme/Dachbelichtung     VELUX Commercial
Tore/Tortechnik                                Hörmann
Trockenbau                                      Knauf Gips

Gold-Gewinner ARCHITECTS’ DARLING der Jury-Awards:

Anzeigen                                           KALDEWEI
Architektur-Hauszeitschriften              Swisspearl
Bemusterungen                                 Forbo Flooring
BIM-Daten                                        GEALAN
Cradle-2-Cradle Challenge Award        GODELMANN
Film Image/Unternehmen                   LAMILUX
Film Produktpräsentationen                Bauwerk Group
Produkt-/Themenbroschüren               InformationsZentrum Beton
Produktinnovationen Ausbau               NEXFOUR
Produktinnovationen Rohbau               Randers Tegl Laumans
Produktinnovationen Technik               SunStyle
Produktkonfiguratoren                        ERCO
Referenzobjekte                                 Sto
Social-Media                                      InformationsZentrum Beton
Websites                                           ERCO

Alle Informationen zu den ARCHITECTS’ DARLING Awards 2025 und viele weitere Impressionen finden sich unter architectsdarling.de

Über die Heinze Marktforschung

Die Heinze Marktforschung ist Spezialist für fundierte Analysen und maßgeschneiderte Studien im Baubereich. Mit einem klaren Fokus auf Primär- und Sekundärmarktforschung liefert sie Entscheidern der Bauwirtschaft belastbare Daten, differenzierte Bauprognosen und zielgerichtete Handlungsempfehlungen. Seit rund 50 Jahren steht die Heinze Marktforschung für Branchenkenntnis und methodische Tiefe.

 

Website Promotion

Website Promotion

Heinze GmbH

Die Heinze GmbH ist seit mehr als 60 Jahren der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche. Digital wie persönlich vernetzen wir die Bauexperten und Wissensträger der Branche mit den verschiedensten Zielgruppen. Wir geben Inspirationen für die Planung von Bauprojekten und Impulse für die individuelle Geschäftsentwicklung. Hierzu stellen wir aktuelles Bauwissen sowie fundierte Detailinformationen zu Produkten und Herstellern von Bau-, Ausstattungs- sowie Einrichtungslösungen bereit. Damit bieten wir wertvolle Entscheidungshilfen für anstehende Bauvorhaben jeglicher Art. Für eine nachhaltig agierende Bauwirtschaft geben wir dem Erhalt unseres Lebensraumes in der Branche eine Bühne, ein Expertenforum und eine starke Stimme. Auf diese Weise unterstützen wir die Bauzielgruppen und stellen die erforderlichen Informationen für nachhaltiges Handeln zur Verfügung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.