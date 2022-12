ARCHITECTS´ DARLING® 2022: And the winners are …

Die Verleihung der ARCHITECTS´ DARLING® Awards ist für die meisten Teilnehmer des jährlich stattfindenden „Celler Werktages“ sicherlich das unbestrittene Highlight dieses etablierten Branchentreffs. Denn die erstmals 2011 von der Heinze GmbH verliehene Auszeichnung wird inzwischen von vielen Vertreter:innen der Bauindustrie als eine Art „Ritterschlag“ wahrgenommen. Durchaus nicht zu Unrecht, denn ausschlaggebend für die Wahl zum geschätzten Partner und Lieferanten sind die Meinungen von Architekt:innen und Planer:innen in ganz Deutschland.Nachdem die Gewinner dieses Jahres feststanden, lud die Heinze GmbH am 9.11.2021 zur feierlichen Übergabe der Auszeichnungen beim traditionellen Branchentreff „Celler Werktag“ im niedersächsischen Celle ein. Insgesamt kamen 300 Hersteller zusammen und nahmen an dem vielseitigen Tagesprogramm teil, dessen Höhepunkt der Gala-Abend war.So beteiligten sich in diesem Jahr insgesamt 1.874 von ihnen an der bundesweit größten, multimedial angelegten Branchenbefragung. Im Zuge dieser Befragung bewerteten sie Produkte und Services der Bauindustrie. Ihrem Urteil wiederum stellten sich 171 Hersteller, von denen viele an der feierlichen Preisverleihung am 9. November 2022 teilnahmen. Sie profitieren mit dieser umfassenden Branchenbefragung von einer klaren Standortbestimmung für ihr Unternehmen.Vergeben wurden die Brand-Awards nach den festen Kriterien Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Innovation. Hinzu kamen zwei variable, auf die jeweilige Produktkategorie abgestimmte Kriterien.Parallel zur bundesweiten Befragung ermittelte ein hochkarätig besetztes Team namhafter Vertreter:innen internationaler Architekturbüros die Gewinner der Jury-Awards. Die Datenbasis für die Jury-Entscheidungen bildeten die umfassenden Analyse-Ergebnisse der Heinze Marktforschungsexperten. Ausschlaggebend waren dabei so wesentliche Kategorien und Themenschwerpunkte wie Produktinnovationen, planungsorientiert aufbereitete Referenzobjekte oder die digitalen Informations- und Serviceangebote auf den Hersteller-Websites. Im Rahmen des verliehenen „Cradle-to-Cradle Challenge Awards“ wurden darüber hinaus auch in diesem Jahr wieder die unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit der Unternehmen kritisch unter die Lupe genommen.Insgesamt wurden in diesem Jahr 24 Hersteller mit den begehrten Brand-Awards ausgezeichnet. Die 13 Jury-Awards wurden von Klaus de Winder (de Winder Architekten, Berlin) gemeinsam mit Klaus G. Füner (Architekt, Creative Director & Head of Partner Relations bei Heinze) verliehen. Damit stehen die ARCHTECTS´ DARLINGS® 2022 und aktuellen „Lieblinge“ der Architekt:innen und Planer:innen fest.Für alle, die einen Blick auf die Verleihung werfen möchten, hier ein kleines Video. Abdichtung – BauderArchitektensoftware – GraphisoftAufzugstechnik – SchindlerBarrierefreiheit – HEWIBeschläge – FSBBeste Objektberatung – SchücoBestes Weiterbildungsangebot – WienerbergerBodenbeläge (elastisch) – nora systemsBüromöbel – ThonetDämmstoffe – Knauf InsulationEntwässerung – ACOFassade/Fassadenkonstruktion – WienerbergerFenster/Fenstertechnik – VELUX DeutschlandFliesen/Platten – Villeroy & Boch FliesenFreiflächenlösungen (GaLaBau) – ACOKleber/Mörtel – PCI AugsburgKlima/Lüftung/Wohnungslüftung – STIEBEL ELTRONLeuchten/Lichttechnik – TRILUXRegenerative Energien – Buderus, Bosch ThermotechnikSanitäre Objekte und Zubehör – GeberitTrennwandsysteme – SchücoTreppen – Schöck Tronsole®Türen/Türtechnik – HörmannWärmedämmverbundsysteme – StoBeste Anzeige – GIMA GirnghuberBeste Architektur-Hauszeitschrift – InformationsZentrum BetonBeste Bemusterung – MoedingBeste Produkt-Innovation | Roh-/Ausbau – GriffwerkBeste Produkt-Innovation | Technik – Schneider ElectricBeste Website – WilkhahnBester Film | Produktpräsentation – dormakabaBester Film | Unternehmen – KS-ORIGINALBester Produkt-Konfigurator – BauderBestes BIM-Daten-Angebot – GEALANBestes Referenzobjekt – RECKLIBestes Social-Media-Angebot – MetallArt TreppenCradle-to-Cradle-Challenge Award – GODELMANN