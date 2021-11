ARCHITECTS' DARLING® 2021: Die Ehrung der Branchenbesten

Das Angebot der Bauindustrie ist umfangreich und engagiert. Damit besondere Produkte, Ideen und Lösungen die ihnen gebührende Anerkennung bekommen, führt Heinze jährlich die bundesweit größte Branchenbefragung zu Bauprodukten unter ArchitektInnen und PlanerInnen durch. In diesem Jahr wurden 1.800 ArchitektInnen befragt. Zudem wurde eine Fachjury eingesetzt, um die ARCHITECTS´ DARLINGS® zu ermitteln. Die bestand auch diesmal wieder aus namhaften VertreterInnen internationaler Architekturbüros und Media-, oder Kommunikations-ExpertInnen, die sich kritisch mit Produktpaletten, Auftreten und Portfolios der Hersteller auseinandergesetzt haben.



Nachdem die Gewinner dieses Jahres feststanden, lud die Heinze GmbH am 9.11.2021 zur feierlichen Übergabe der Auszeichnungen beim traditionellen Branchentreff „Celler Werktag“ im niedersächsischen Celle ein. Insgesamt kamen 300 Hersteller zusammen und nahmen an dem vielseitigen Tagesprogramm teil, dessen Höhepunkt der Gala-Abend war.



Andrea Sammartano und Michael Lang, beide Vertriebsleiter der Heinze GmbH, führten durch die Gala und überreichten die goldenen Trophäen an die 24 Gewinner der Produkt-Awards. Die 14 Jury-Awards wurden von Alexandra Bayer und Karin Klein von minga architekten sowie Dr. Christine Lemaitre von der DGNB (Cradle-2-Cradle Challenge-Award) überreicht.



Die ausgezeichneten Hersteller können nun eindrucksvoll belegen, dass sie für die wichtigsten Entscheidungsträger im Baubereich ein idealer Partner sind und zu den begehrtesten Lieferanten Deutschlands zählen.



ARCHITECTS´ DARLING® eben.



Gold-Gewinner ARCHITECTS´ DARLING® Produkt-Awards 2021



Absturzsicherungen WAREMA

Akustik Knauf AMF

Außenwandbekleidung RHEINZINK

Automatiktüren dormakaba

Balkone/Loggien/Terrassen Schöck Isokorb®

Befestigungstechnik Würth

Beste Objektberatung Sto

Brandschutz Schüco

Dachdeckung (Steildach) RHEINZINK

Elektrotechnik Gira

Farben und Lacke BRILLUX

Flachdach/Flachabdichtung BAUDER

Gesundes Bauen KEIMFARBEN

Glas- und Glaskonstruktionen dormakaba

Heiztechnik Buderus

Mauerwerk KS* Der Kalksandstein

Modulares/Serielles Bauen Kleusberg

Pflastersteine und Platten KANN

Sanitäre Armaturen Geberit

Schallschutz Knauf Gips

Sicherheitstechnik/Zutrittskontrolle GEZE

Sonnenschutz WAREMA

Tageslichtsysteme/Dachbelichtung VELUX

Tore Hörmann



Gold-Gewinner ARCHITECTS´ DARLING® Jury-Awards 2021



Beste Anzeige Gira

Beste Architektur-Hauszeitschrift InformationsZentrum Beton

Beste Bemusterung GIMA Girnghuber

Beste Produkt-Innovation | Ausbau maxit

Beste Produkt-Innovation | Rohbau Finstral

Beste Produkt-Innovation | Technik ACO Tiefbau

Beste Website MOSA

Bester Film 'Produktpräsentation' Moeding

Bester Film 'Unternehmen' Dallmer

Bester Produkt-Konfigurator BAUDER

Bestes BIM-Daten-Angebot GEALAN

Bestes Referenzobjekt Wienerberger

Bestes Social-Media-Angebot JUNG

Cradle-to-Cradle Challenge Troldtekt

