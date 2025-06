240+ Projekte, 6 Städte, eine Vision

Die Heinze ArchitekTOUR ist seit 2010 eine der führenden Branchenveranstaltungen im Bereich Architektur und Bau. Am 2. September 2025 geht es in der Grand Hall in Essen (Leipzig und München folgen) mit einem frischen Konzept und einem klaren Fokus auf realisierte Architekturprojekte weiter. Unter dem Leitmotiv „PROJECTS‘25“ rückt die Veranstaltung die Vielfalt und Qualität aktueller Bauprojekte in den Mittelpunkt – eine spannende Gelegenheit für Architekt:innen, Planer:innen und Bauprodukthersteller, sich zu vernetzen, zu informieren und zu inspirieren.Der neue Ansatz der Heinze ArchitekTOUR verbindet Ausstellung, Fortbildung und Produktpräsentationen. Über 240 Referenzprojekte in sechs deutschen Städten bieten faszinierende Einblicke in die Vielfalt der Branche. Dabei werden die Projekte nicht nur gezeigt, sondern auch in Impulsvorträgen und dialogorientierten Slots näher beleuchtet.Bei den Veranstaltungen präsentieren Bauproduktehersteller anhand kompakter Ausstellerboards konkrete Projektbeispiele und die darin verbauten Lösungen. Klaus Füner, Creative Director & Head of Partner Relations bei Heinze, erklärt: „Referenzprojekte sind der sichtbarste Beweis für Kreativität, Qualität und Innovationskraft von Architektur und Industrie. Die ersten drei Veranstaltungen haben bestätigt, dass sie für Architekten und Planende eine wertvolle Inspirationsquelle sind.“Ein besonderes Highlight ist die Einbindung regionaler Architektur, darunter ausgewählte Projekte vom Tag der Architektur 2025, der unter dem Motto „Vielfalt Bauen“ steht. In Kooperation mit den jeweiligen Architektenkammern der Länder werden beeindruckende Bauwerke präsentiert, welche die Vielfalt der Branche widerspiegeln.Neben den Projektpräsentationen erwartet die Besucher:innen ein interdisziplinäres Bühnenprogramm: In 27 kurzen, dialogorientierten Slots berichten Architekt:innen, Planer:innen, Fachingenieur:innen und Hersteller gemeinsam über ihre Projekte, Planungsprozesse und Herausforderungen. Die Besucher:innen der Veranstaltung prämieren direkt vor Ort die drei besten PROJECTS‘25 sowie die drei besten Herstellerreferenzprojekte, die dann am Abend bekanntgegeben und prämiert werden.Mit der Neuauflage der Heinze ArchitekTOUR wird eine Plattform geschaffen, die Information, Inspiration und Interaktion auf einzigartige Weise verbindet. Der Fokus auf gebaute Realität macht Architektur greifbar, praxisnah und zukunftsorientiert.„Die positiven Rückmeldungen, wie ‚Ein wirklich tolles Event mit vielen neuen Anregungen, in einer wirklich klasse Atmosphäre. Eine hochprofessionelle Veranstaltung, zu der ich Ihnen ganz herzlich gratuliere. Ich habe schöne neue Ideen von den Kollegen und den Ausstellern mitgenommen.‘, haben bewiesen, dass wir mit unserem neuen Konzept genau den Nerv der Branche getroffen haben“, resümiert Christian Stallknecht, Leiter Event und Marketing bei Heinze.Mehr Informationen und zur Anmeldung unter: http://heinze.de/architektour 02.09.2025 – Grand Hall, Essen09.09.2025 – Alte Wollkämmerei, Leipzig16.09.2025 – TonHalle im Werksviertel, München