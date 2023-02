Zu Besuch bei der 51.000sten Heinz von Heiden Baufamilie

So wie man es sich gewünscht hat: Die in massiver Bauweise errichtete Stadtvilla Arcus B10 mit weißer Putzfassade und anthrazitfarbenen Fensterelementen überzeugt die 51.0000ste Heinz von Heiden Baufamilie vollkommen. Sowohl architektonisch als auch vom Grundriss her fühlt sich die vierköpfige Familie Lautenschläger rundumwohl.Zum Ende letzten Jahres war es soweit und das Team von Heinz von Heiden, bestehend aus Vertriebsregionalleiter Berlin/Brandenburg Kay-Uwe Lange, zuständige Bauherrenfachberaterin Rita Ehser und Marketing Leitung Stefani Krull durften die zufriedene 51.000ste Baufamilie im neuen Zuhause besuchen. Nach dem ersten Planungstermin im März 2021 sind die Lautenschlägers Mitte Juni 2022 glücklich in ihre Stadtvilla eingezogen. Seitdem hat sich viel getan, denn die Arbeiten an den Außenanlagen haben Fahrt aufgenommen: Vorm Haus wurde der Eingangsbereich inkl. Garagenauffahrt gepflastert sowie schöne Beete angelegt. Hinten im Garten wurden bereits einzelne Bäume gepflanzt und erste Strukturen eingebracht. Für Frühjahr 2023 ist die Familie bereits mit der Terrassenplanung beschäftigt.Das junge Bauherrenpaar bewohnt ihre Stadtvilla mit zwei kleinen Kindern im Alter von zwei Jahren und sechs Monaten. Die Stadtvilla Arcus B10 trumpft besonders mit ihrer großzügigen Wohnfläche von 176 qm und einer perfekt auf die moderne Familie abgestimmten Raumaufteilung mit fünf Zimmern auf. Während das Erdgeschoss des zweistöckigen Einfamilienhauses alle Bewohnerinnen und Bewohner zum Verweilen einlädt, so kann sich im Obergeschoss jedes Familienmitglied in sein eigenes Reich zurückziehen.Sobald man als Gast das Haus der Lautenschlägers betritt, fühlt man sich willkommen. Die Familie hat es bereits in den ersten Monaten geschafft, mit kleinen liebvollen Kniffen bei der Einrichtung ganz viel Herz und Wärme in ihre vier Wänden zu bringen.Vom Flur abgehend, ist links das Gäste-WC angelegt. Geradeaus, vorbei an der ins Obergeschoss führenden Treppe, betritt man den großzügigen und offen gehalten Wohn- und Essbereich (53 qm). Durch die geöffnete Tür präsentiert sich vis à vis eine repräsentative Fensterfront, die direkten Blick und Zugang zum Garten ermöglicht. Rechter Hand des Raumes befindet sich der Essbereich, der wiederum direkt an die offene Küche angedockt ist. Die gemütliche Sofaecke ist zur linken Hand der Zimmereingangstür zu finden.Superelegant: Die schicke Betontreppe mit Holzstufen versehen, führt die Familie ins Obergeschoss. Hier oben befinden sich über eine Galerie angeordnet die beiden Kinderzimmer (17,14 qm und 17,23 qm), das Elternschlafzimmer (11,44 qm), ein Ankleidezimmer (7,78 qm), ein Familienbad und ein Abstellraum. Das großzügige Familienbad mit ebenerdiger Dusche und Badewanne ist eine wahre Wohlfühl-Oase und bietet der ganzen Familie auf 13,22 qm Wohnfläche genügend Platz zum Entspannen.Erst als S. Lautenschläger mit seinen Eigenleistungen begann, wurde ihm klar, was Lieferkettenprobleme und Handwerkerknappheit bedeuten und was Heinz von Heiden in diesem Zusammenhang für die Familie geleistet hat. Unter anderem gab es Lieferprobleme mit den Bodenfliesen für Küche und Wohnzimmer. Auch das Treppengeländer an der Betontreppe, was der Bauherr bei einem regionalen Anbieter rechtzeitig bestellt hatte, ließ länger auf sich warten, da die Pulverbeschichtung fehlte. Mittlerweile wurde das schicke Glaselement für die Treppe geliefert und montiert. Es wurde ein wahrer Eye-Catcher im Flur geschaffen.Im Übrigen hat Herr Lautenschläger mit helfenden Händen der Familie und von Freunden die kompletten Malerarbeiten im Haus selbst übernommen. „Das war eine Menge Arbeit und Richtung Einzugstermin wurde es auch arg stressig“, gibt der Bauherr zu. „Ich pendelte nur noch zwischen Büro und Baustelle und musste meinen Schlaf auf ein Minimum reduzieren“, führt er weiter aus. Bauherrin V. Lautenschläger freute sich besonders, dass sie noch beide Kinderzimmer liebevoll gestalten und einrichten konnte, bevor der zweite Nachwuchs auf die Welt kam.Die schicke Stadtvilla hat nicht nur optisch einiges zu bieten. Auch in puncto moderner Haustechnik ist die Villa Arcus B10 bestens ausgestattet: Hier wurde, wie mittlerweile bei allen Heinz von Heiden Häusern im Standard, eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung eingesetzt. Durch die Kombination einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung,kann aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen von Fußbodenheizungen durch sorgfältige Planung die Effizienz der Wärmepumpe spürbar gesteigert werden. Ein weiterer Vorteil ist die mögliche Kühlung.Allumfassend ist Bauherr Lautenschläger sehr zufrieden mit seinem Traumhaus. Er lobt nicht nur die kompetente Beratung durch Bauherrenfachberaterin Rita Ehser, sondern auch die Bauphase, die maßgeblich auf den verantwortlichen Bauleiter Tino Bönicke zurückzuführen ist. Im direkten Vergleich mit einer Nachbarbaustelle durfte er erfahren, wie schnell und zielgerichtet der Dachstuhl von den Partnerhandwerkern von Heinz von Heiden auf seine Stadtvilla gesetzt wurde. „Unser Dachstuhl kam montagefertig abgebunden und passgenau geplant bei uns auf der Baustelle an. Innerhalb von vier Stunden wurde gerichtet – echt super.“ In diesem Zuge bedankt sich Herr Lautenschläger auch nochmal bei seinem Bauleiter, mit dem die Kommunikation auf und neben der Baustelle bestens funktionierte.„Ich bin mit Heinz von Heiden und seinen Leistungen vollkommen zufrieden, sogar bis ins kleinste Detail. Und das soll für eine Mathematiklehrerin schon was heißen“, fasst Frau Lautenschläger ihre Erfahrungen mit einem Lächeln zusammen.Mittlerweile freut sich das Heinz von Heiden Team sehr, das 52.000ste Heinz von Heiden Haus übergeben zu haben. Trotz der aktuellen Umstände laufen die Baustellen nahezu reibungslos und die Baufamilien dürfen sich über ihre Hausübergaben freuen.Wer noch mehr über die 51.000ste Baufamilie und darüber hinaus über den Massivhausbauer Heinz von Heiden erfahren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich das neue Heinz von Heiden Kundenmagazin zu bestellen: https://www.heinzvonheiden.de/unser-magazin/ . 