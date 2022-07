Jetzt mit Heinz von Heiden Energiekosten senken!

Effiziente Heiztechnik mit der Independa 2.0-Technologie

Welch‘ düstere Strompreisentwicklung – in den letzten zehn Jahren hat sich der Strompreis um 60 % erhöht und liegt mittlerweile bei 41 Cent pro kWh, laut Verivox Studie (Stand: April 2022). Experten sind sich einig: verantwortlich hierfür ist vor allem der langsame Ausbau der erneuerbaren Energien. Erste Maßnahmen der Politik sind in den Bundesländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu verzeichnen. In Baden-Württemberg gilt schon seit 01. Mai 2022 die Photovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude. Die anderen genannten Bundeländer ziehen nach und haben ähnliche entsprechende Pläne erarbeitet, die ab 2025 greifen sollen.



Dieses Szenario im Hinterkopf hat sich Massivhaushersteller Heinz von Heiden mit seinen Partnern WOLF und wibutler zusammengesetzt und als Antwort die Independa 2.0 Technologie für effiziente Heiztechnik entwickelt. „Wir haben ein großes Interesse daran, unseren Bauherren mehr Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit in ihrem Zuhause zu gewährleisten und somit die eigene Energiewende voranzutreiben“, so Christian Schmidt, Leiter Haustechnik bei Heinz von Heiden. Energieeffiziente Heiztechnologie ist mit Blick auf die aktuelle Situation einfach das A und O in den eigenen vier Wänden.



Independa 2.0 – Welche Vorteile für den Bauherren?

Es ist an der Zeit unabhängiger von der Strompreisentwicklung und Energieversorgern zu werden. Jeder Bauherr sollte Energiemanager in seinem eigenen Zuhause sein und selbst Energie erzeugen. Zudem wäre es doch super, sein Haus nicht nur heizen, sondern auch an heißen Tagen mit Eigenstrom kühlen zu können. Über die effiziente Heiztechniktechnologie Independa 2.0 hat der Bauherr die Möglichkeit, bis zu 25 % seiner Energiekosten zu senken und on top durch die Erzeugung und Nutzung von Eigenstrom bares Geld zu sparen.



Exklusive Produktneuheit: WOLF Wärmepumpe FHA

Das Independa 2.0 Vorteilspaket setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Heinz von Heiden-Bauherren dürfen exklusiv auf die Produktneuheit, die WOLF Wärmepumpe FHA, setzen und das gepaart mit der effizienten Fußbodenheizung mit Kühlfunktion, die über das ganze Jahr hinweg für Behaglichkeit der Hausbewohner sorgt. Um sich wahrlich mehr Unabhängigkeit von der Strompreisentwicklung zu verschaffen, profitieren zukünftige Baufamilien von ihrer Photovoltaik-Anlage mit Eigenstromnutzung. Dank des wibutler Energiemanagers steuern Bauherren ihre Heizungsanlage so effizient wie möglich, und das ganz einfach via App, von wo auch immer sie möchten.



Sicherheit und Erfahrung schaffen Vertrauen

Heinz von Heiden weiß, was für Baufamilien von großer Wichtigkeit ist. Seine Baufamilien können auf Sicherheit bauen. Mit der 15 Monate Festpreisgarantie sind die Kunden auf der sicheren Seite. On top bietet das Unternehmen mit der Möglichkeit einer Zahlung bei Hausübergabe sowie dem Bauherren-SchutzbriefPlus ein außerordentlich hohes Maß an Sicherheit bei der Realisierung von Wohnträumen. Nicht zu vergessen, die gute Bonität des Massivhausbauers, die ihm bereits zum elften Mal in Folge von der Creditreform Rating AG durch das Bonitätssiegel bestätigt wurde.