Heinz von Heiden übergibt Hausbaugutschein

ROSSMANN-Bon-Chance Hauptgewinnerin freut sich über Eigenheimzuschuss

Im Rahmen des diesjährigen großen Bon-Chance-Gewinnspiels zum 50-jährigen Jubiläum verloste ROSSMANN unter dem Motto „APP ins Eigenheim“ einen besonderen Hauptpreis: Zusammen mit dem Hausbaupartner Heinz von Heiden Massivhäuser konnten Teilnehmer einen Hausbaugutschein im Wert von 200.000 Euro gewinnen. Daneben gab es viele weitere Preise zu gewinnen. Die ROSSMANN-Bon-Chance lief vom 16. Mai bis 14. August 2022 und erfreute sich bei allen Kunden großer Beliebtheit.



„Die Benachrichtigung über den Hauptgewinn war eine Riesenüberraschung. Wir sind so glücklich mit dem Hausbaugutschein, jetzt kann die Planung rund um unser zukünftiges Eigenheim losgehen“, sagt Vanessa Gloger, Hauptgewinnerin Bon Chance 2022. „Unseren allerherzlichsten Glückwunsch an Familie Gloger. Wir freuen uns, eine Familie mit dem Hausbaugutschein glücklich machen zu dürfen. Und wir sind dankbar dafür, dass ROSSMANN im Zuge des Gewinnspiels wieder auf uns zugekommen ist“, gibt Dr. Helge Mensching, Heinz von Heiden Geschäftsführer an. Petra Czora, Geschäftsleitung ROSSMANN Marketing ergänzt in diesem Zuge: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden die Chance auf solche großartigen Preise ermöglichen und gratulieren der künftigen Bauherrin."



Bei Heinz von Heiden geht es hinter den Kulissen voller Elan weiter. Die Gewinnerin ist bereits im Austausch mit ihrem persönlichen Bauherrenfachberater Wolfgang Henne aus dem Landkreis Böblingen bei Stuttgart. Das Heinz von Heiden Team ist gespannt, welches Traumhaus sich die Baufamilie bauen wird.



Zuletzt gab es den Hausbaugutschein bei der Bon Chance 2020 zu gewinnen – dort kam er bereits sehr gut an. Neben dem großen Hausbaugutschein-Gewinn wurden übrigens noch weitere attraktive Preise wie beispielsweise ein LEGOLAND-Familienwochenende, ein Weber Grill oder ein Dyson Haartrockner u. v. m. verlost.



Heinz von Heiden und ROSSMANN gratulieren der Gewinnerfamilie!



Das nächste ROSSMANN-App-Gewinnspiel findet im Februar 2023 statt.