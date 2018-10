Heinz von Heiden sucht den BAUENERGIEHELDEN 2018

30.10.18

Jetzt in drei einfachen Schritten zum Experten für effizientes Bauen werden und mit etwas Glück spannende Haustechnik von Viessmann für das Eigenheim gewinnen.Registrieren Sie sich am besten gleich unter www.heinzvonheiden.de/bauenergieheld für unser Gewinnspiel und sichern Sie sich so die Chance auf tolle Viessmann-Haustechnik für Ihr künftiges Zuhause.Erfahren Siein, worauf es beimankommt. Am Ende jeder Lerneinheitso können Sie Ihr neu erworbenes Wissen gleich unter Beweis stellen.Wer alle Fragen richtig beatwortet, wird ein beurkundeterund landet so automatisch im Lostopf.Unter allen, die die drei Prüfungen ohne Fehler lösen, winken attraktive Haustechnikpreise von Viessmann im Wert 12.000 Euro!Alsverlost Heinz von HeidenDer zweitplatziertebekommtUnd der dritte Sieger darf sich auffreuen.Mitmachen lohnt sich für alle künftigen Heinz von Heiden-Bauherren!*Voraussetzung für die Inanspruchname der Gewinne ist der Abschluss eines Heinz von Heiden Hausbauvertrags. Die Teilnahmebedingungen der Aktion finden Sie hier: https://www.heinzvonheiden.de/...