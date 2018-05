Heinz von Heiden für Deutschen Musterhauspreis 2018 nominiert

Das Hausbau-Portal Musterhaus.net sucht wieder die schönsten Musterhäuser Deutschlands. Auch Heinz von Heiden wurde erneut nominiert: In diesem Jahr geht das Musterhaus Villa Falkensee in der Kategorie Premiumhäuser ins Rennen.Die Villa Falkensee ist im repräsentativen Bau- und Einrichtungsstil einer klassizistischen Villa gehalten. Die äußerst großzügige Wohnfläche (300 qm) verteilt sich auf zwei Vollgeschosse. Ein offenes Raumkonzept mit fließenden Grundrissen lässt den Traum vom herrschaftlichen Wohnen wahr werden.Insgesamt stehen 36 Häuser von renommierten Hausherstellern zur Auswahl. Abstimmen können alle Hausbau-Interessierten und Architekturliebhaber unter diesem Link: www.musterhaus.net/... Die Gewinner werden per Online-Voting zwischen dem 14. Mai und dem 24. August 2018 ermittelt.Am 10. September 2018 werden die Gewinnerhäuser bekannt gegeben.Alle Informationen gibt es auch auf der Heinz von Heiden-Homepage unter www.heinzvonheiden.de/aktuelles/aktionen