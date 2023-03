Heinz von Heiden erhält Auszeichnung für Höchste Kundenzufriedenheit

Hohe Kundenzufriedenheit von Focus Money bestätigt

Wer bei seinen Kunden punkten möchte, sollte neben einem hohen Maß an Produktqualität auch auf eine überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit setzen. Dass die Zufriedenheit seiner Kunden oberste Priorität hat, wurde dem Massivhaushersteller Heinz von Heiden aus Isernhagen bei Hannover kürzlich bestätigt. Bei einer aktuellen Studie hat ServiceValue in Kooperation mit FOCUS Money die „Höchste Kundenzufriedenheit 2023“ untersucht. Die Auswertung erfolgte auf Basis von 260.000 Verbraucherstimmen zu 1.431 Unternehmen und Marken aus 70 Branchen. Unter den 18 getesteten Massivhausanbietern zählt Heinz von Heiden zu den Anbietern mit der größten Kundenzufriedenheit.



Die Indizien für eine solche Auszeichnung sprechen für sich. Diese Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass Heinz von Heiden Kunden auf ein hohes Maß an Sicherheit bauen können. Mit der Entscheidung für den bundesweit tätigen Hausanbieter sagen Baufamilien „Ja“ zu jahrzehntelanger Erfahrung im Hausbau und traditioneller Bauweise sowie einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Neben einer Festpreisgarantie für 15 Monate, einer überdurchschnittlichen Bonität und der möglichen Zahlung bei Hausübergabe sorgen auch bekannte Markenhersteller für die Zufriedenheit aller Kunden.



„Wir sind uns der aktuellen finanziell schwierigen Lage der privaten Haushalte und der Wirtschaft als Ganzes sehr bewusst. Daher steht für uns die Zufriedenheit unserer Baufamilien an oberster Stelle. Sie sicher und zuverlässig in die eigenen vier Wände zu begleiten ist, für uns eine Selbstverständlichkeit. Dass wir mit höchster Kundenzufriedenheit ausgezeichnet wurden, zeigt dass wir mit dem, was wir machen, einen guten Kurs fahren. Für uns ein Vertrauensbeweis, der die gute Arbeit und hohe Qualität im Hause Heinz von Heiden bestätigt. Diesen Erfolg haben unsere kompetenten Mitarbeiter zu verantworten, die unsere Kunden tagtäglich mit bestmöglicher und persönlicher Betreuung auf dem Weg ins Eigenheim begleiten. Darauf kann man nur stolz sein“, so Heinz von Heiden Geschäftsführer Dr. Helge Mensching.