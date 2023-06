Heinz von Heiden beweist erneut Beste Produktqualität

Focus Money bestätigt dem Massivhausanbieter dauerhaft gute Qualität

Heinz von Heiden, einer der führenden Massivhausanbieter in der Branche, besiegelt die erste Jahreshälfte mit einer weiteren Auszeichnung. In einer Studie hat die Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST Unternehmen mit besonderer Produktqualität untersucht. Dabei wurde Heinz von Heiden mit dem Prädikat „Beste Produktqualität“ geehrt und geht in der Kategorie Massivhäuser deutschlandweit als Sieger hervor.



Der Frage, welche Hersteller und Anbieter für eine ausgezeichneten Qualität stehen, ging ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST auf den Grund. Dafür wurde eine unabhängige Umfrage, basierend auf den Erfahrungen zur Produktqualität von Konsumenten und Verbrauchern über einen Zeitraum von 24 Monaten, durchgeführt. Hierbei wurden über 200.000 Kundenbewertungen für 1.426 Unternehmen und Marken aus 83 Branchen eingeholt und ausgewertet. Die Auswertung erfolgte auf Basis eines Mittelwertes, welcher für jedes Unternehmen aus den verliehenen Noten gebildet wurde. Die Note eins bedeutet hierbei sehr gut, wohingegen die Vergabe der Note sechs auf eine sehr schlechte Bewertung hindeutete. Dass Heinz von Heiden hierbei auf dem 1. Platz landete, ist ein Garant für die Zufriedenheit seiner Bauherren.



In Zusammenarbeit mit namhaften Marken- und Handwerkspartnern sowie Zulieferern bietet Heinz von Heiden seinen Baufamilien einen qualitativ hochwertigen Komplettservice „rund ums Haus“ – Und das alles aus einer Hand. Nur zusammen mit verlässlichen Partnern ist es Heinz von Heiden möglich, seinen Bauherren das Rundum-Komplettpaket anbieten zu können. Geballte Kompetenz im Bau und in der Ausstattung von Massivhäusern sind essentielle Auszeichnungsmerkmale des Hausbauunternehmens. Dabei wird besonders viel Wert auf einen hohen Qualitätsstandard sowie einen bundesweiten Service gelegt. So entstehen Traumhäuser in höchster Qualität, an denen man ein Leben lang Freude hat. Die Partner Heinz von Heidens sorgen für sämtliche Ausstattung, die sich Baufamilien für ihr Massivhaus wünschen – Von Fliesenarbeiten über Sanitärobjekte bis hin zu elektrischen Handtuchheizkörpern, Wohntreppen, Dachfenster und vieles mehr.



Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Isernhagen bei Hannover ist Heinz von Heiden bundesweit im Einfamilienhausbau tätig. Mit Blick auf mehr als 90 Jahre Erfahrung und über 52.000 gebaute Häuser ist das Produktportfolio des Massivhausbauers gezielt auf die Bedürfnisse der Bauherren und Bauinteressenten zugeschnitten. Mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis bauen Kunden mit Heinz von Heiden als Partner auf maximale Sicherheit. Besonders die 15-monatige Festpreisgarantie, eine ausgezeichnete Bonität sowie der 5-Sterne Bauherren-SchutzbriefPlus sprechen für den Massivhausbauer. Heinz von Heiden baut traditionell Stein auf Stein – Für das geliebte Eigenheim haben Kunden die Möglichkeit erst nach Hausübergabe zu zahlen. Mit diesen werthaltigen Bausteinen besticht Heinz von Heiden als verlässlicher Partner, wenn es um die Realisierung der eigenen vier Wände geht.