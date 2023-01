Focus Money: Heinz von Heiden hat die Höchste Zuverlässigkeit

Heinz von Heiden als Testsieger in der Kategorie Massivhäuser ausgezeichnet

Eine 15-monatige Festpreisgarantie, eine ausgezeichnete Bonität sowie starke und verlässliche Handwerks- und Industriepartner sind eben so Indizien für eine sehr hohe Zuverlässigkeit wie 52.000 gebaute Häuser, über 90 Jahre Erfahrung im Massivhausbau und eine überzeigende Bauqualität. Mit eben jener höchsten Zuverlässigkeit wurde das Massivhausunternehmen Heinz von Heiden aus Isernhagen bei Hannover jetzt ausgezeichnet.



Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur Service Value hat in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST insgesamt 86.000 Kundenurteile zu 618 Unternehmen und Anbietern aus 39 Branchen eingeholt. Mit dem Ergebnis: Heinz von Heiden ist von den 18 Massivhausanbietern der Zuverlässigste.



„Für Heinz von Heiden steht im Fokus seine Baufamilien zu jeder Zeit zuverlässig in die eigenen vier Wände zu begleiten. Die Auszeichnung zeigt, dass sich unsere Bauherren, gerade in diesen finanziell schwierigen Zeiten, zu 100% auf uns Verlassen können – darauf sind wir sehr stolz. Auch weiterhin können sich unsere Bauherren über ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und die persönliche Betreuung durch unseren kompetenten Mitarbeiter vom ersten Gespräch bis hin zum schlüsselfertigen Massivhaus freuen“, so Heinz von Heiden Geschäftsführer Dr. Helge Mensching.