FOCUS MONEY bestätigt Heinz von Heidens faire Preispolitik

Fairness im Preis – Fünffach in Folge ausgezeichnet!

Der Grund zur Freude im Hause Heinz von Heiden ist groß. FOCUS MONEY bestätigt mit dem Deutschland-Test Siegel zum fünften Mal in Folge ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Wettbewerbern.



Die Auszeichnung erfolgt auf Basis einer breit angelegten Studie, innerhalb dessen werden Verbraucherinnen und Verbraucher mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis verschiedener Marken befragt. FOCUS MONEY und Deutschland Test analysieren das Meinungsbild und verleihen letztendlich das aussagekräftige Prädikat.



Geschäftsführer Dr. Helge Mensching freut sich über Auszeichnung

„Die wiederholte Auszeichnung mit dem „Preis-Sieger“-Siegel macht uns unglaublich stolz“, sagt Heinz von Heiden-Geschäftsführer Dr. Helge Mensching. „Das ist ein Beweis, dass unsere Baufamilien mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden sind. Die Realisierung des eigenen Traumhauses ist in den meisten Fällen die größte Investition des Lebens. Daher ist uns besonders wichtig, dass wir ein faires und bezahlbares Angebot schaffen. Unter der vorherrschenden wirtschaftlichen Situation ist dies eine besondere Herausforderung. Damit der Traum vom Eigenheim erschwinglich und dennoch qualitativ auf höchstem Niveau realisiert werden kann, arbeiten wir stets an der Optimierung unseres Produktportfolios und unserer Lieferketten. Unser Bauleistungszentrum in Möckern nahe Magdeburg nimmt hier eine zentrale Rolle ein“, so Geschäftsführer Dr. Helge Mensching. „Zudem liegt uns das Thema Sicherheit für unsere Baufamilien ganz besonders am Herzen. Mit der 15 Monate Festpreisgarantie, der möglichen Zahlung bei Hausübergabe, dem 5-Sterne Bauherren-SchutzbriefPlus und der starken Finanzkraft haben Bauherren mit Heinz von Heiden einen vertrauenswürdigen Hausbaupartner an ihrer Seite“, fasst Dr. Helge Mensching zusammen.