Dachschriftzüge montiert

Das Umbranding der Heinz von Heiden Arena ist abgeschlossen

Das neue Wohnzimmer ist fertig: Seit dieser Saison ist Heinz von Heiden Massivhäuser stolzer Namensgeber der Arena am Maschsee. Nach sieben Wochen wurde das aufwändige Umbranding der 96-Heimspielstätte zeitplangerecht und pünktlich zum Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth vollständig abgeschlossen.



Am Freitag erfolgte der letzte von zahllosen Arbeitsschritten: die Installation der beiden 15 mal 4 Meter großen Heinz von Heiden Arena-Leuchtschriftzüge im Norden und im Osten auf dem Stadiondach. Dafür musste zunächst eine spezielle Stahlunterkonstruktion konzipiert, statisch geprüft und errichtet werden.



Auch die weiteren Arbeiten in der Arena sind beendet: Für den Heinz von Heiden-Schriftzug auf der Westtribüne wurden 3157 Sitzschalen umgesteckt. Die Blockbeschilderung erstrahlt im rundum neuen, helleren Design – dafür sind insgesamt 907 Orientierungstafeln an den Blöcken, Vorplätzen, Ein- und Ausgängen sowie den Toiletten getauscht worden. An den Aufgängen im Norden und im Osten prangen zwei riesige Mesh-Banner und heißen die Fans „Willkommen Zuhause“, die gesamte Oberrangbande zeigt das Heinz von Heiden-Logo auf über 400 Metern Länge, und auf den Vorplätzen wehen neben den 96-Flaggen nun auch Fahnen im Design des Namensgebers. Nicht zu vergessen: Im Stadtgebiet Hannover weisen nun genau 126 Schilder den Weg zur Heinz von Heiden Arena.



„Wir sind alle wahnsinnig stolz, dass die Arena nun unseren Namen trägt, sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch meine Familie – Heinz von Heiden kommt hier aus der Region, wir sind hier Zuhause - das ist ein Bekenntnis für Hannover und den Klub. “, erklärt Heinz-von-Heiden-Geschäftsführer Dr. Helge Mensching.



Federführend begleitete der u.a. für Sponsoring und Stadionbetrieb verantwortliche 96-Prokurist Christian Katz das Großprojekt aufseiten des Klubs. Er sagt: „Das Umbranding hat vom ersten Tag an genau so funktioniert, wie wir es mit Heinz von Heiden aus unserer langjährigen Partnerschaft kennen: Hand in Hand und sehr zielorientiert – ein rundum gelungenes Bauprojekt.“ 96-Sportdirektor Marcus Mann machte mit Helge Mensching im Rahmen des ersten Heimspiels gegen den FC St. Pauli die offizielle Schlüsselübergabe und freut sich auf viele erfolgreiche Fußballmomente im neu gebrandeten Stadion: „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Und übrigens: An den ersten zwei Heimspieltagen in der Heinz von Heiden Arena sind wir ungeschlagen geblieben. Die Serie darf gern am Sonntag gegen Fürth und auch danach noch sehr lange so anhalten.“



Das komplette Umbranding wurde umfangreich videografisch begleitet. Eine dreiteilige Dokumentation, die den gesamten Prozess zeigt, Heinz von Heiden Massivhäuser sowie die jahrelange Partnerschaft mit 96 beleuchtet und den besonderen Reiz des Heimspiels betont, wird im Laufe der Hinrunde auf den Digitalkanälen von Klub und Partner ausgestrahlt werden. O-Ton-Geber sind dabei u.a. Helge Mensching, Marcus Mann und 96-Kapitän Ron-Robert Zieler.