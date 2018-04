Sommerfrische Dekohits

Strahlender Sonnenschein, eine sommerliche Brise auf der Haut, Sand zwischen den Zehen und tiefblaues Wasser bis zum Horizont – endlich Sommer! Sommerphantasien erscheinen nicht nur als Vision vor dem geistigen Auge, sondern können auch plakativ in Schaufenster und Verkaufsräume geholt werden. Tipps, Trends und Inspirationen für einen dekorativen Vorgeschmack auf kreative Sommerträume präsentiert DekoWoerner im aktuellen Katalog Frühjahr/Sommer 2018. Leuchtende Farben, luftige Materialien und tropische Muster fangen die besten Deko-Ideen für sommersattes Urlaubsfeeling ein, zum Nachdekorieren oder als Basis für individuelle Hotspots.Makramee, die aufwändige Knotentechnik mit langen Fransen, hat ein Facelift bekommen. Vorhänge, Hängeampeln und Hocker mit geknotetem Juteeinsatz werden als trendiger Blickfang inszeniert und auch als Produktpräsenter genutzt. Bunte Textil-Pompoms hängen von Decken und Wänden, als Kette oder Mobilé. Auch auf Strohhüten und Strandtaschen im Ibiza-Look fallen die flauschigen Bälle auf. Am tropischen Mustermix kommt man in dieser Saison nicht vorbei. Farbige Palmwedel auf Bannern, Lampions mit inspirierenden Namen wie „Hawaii“ oder „Jungle“, Cocktailschirme, Wimpelketten und Surfbretter mit Hawaiiblumen-Motiv verbreiten südliches Flair. Dazu passt der Flamingo in zehn auffallenden Farben. Die Fiberglas-Variante ist auch in individueller Wunschfarbe erhältlich.Fischeridylle und Strandzauber sind Dauerbrenner bei der Sommerdekoration. Zwei Meter lange Deko-Ketten aus getrockneten Bananenblättern und Palmwedel aus dem gleichen Material sind die perfekte Basis für maritime Inszenierungen. Der Vintagestyle ist auch hier angekommen und präsentiert sich unter anderem in Form von Holzankern, Leitern, weiß gewischten Kisten, Metalltonnen und pastellfarbigen Rettungsringen. Allerlei Strandgut, eine große Auswahl an Muscheln und Seesternen sowie rustikale Fischernetze und Körbe aus Naturweide machen die Gezeitenkunst komplett. Neben dem klassischen Blau-Weiß-gestreift peppen rot-weiße Streifen die Meeresfrische auf. Die coole Trend-Variante nimmt schwarz-weiß mit ins Boot, sowohl uni als auch gestreift. Oft mit exotischem Touch dabei: die Ananas. Unter anderem in Weiß, Schwarz, Hellgelb, Pastellrosa oder Gold. Als trendige Acryl-Silhouette oder naturgetreu geformt.Dem Traumurlaub gedanklich ein Stück näher kommen und die Sommer-Phantasien in stimmungsvolle Szenen umsetzen: das gelingt mit den passenden Dekoartikeln von DekoWoerner aus dem Katalog Frühjahr/Sommer 2018 und dem Webshop unter www.dekowoerner.de