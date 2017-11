Silvesterdeko von knallig bis stilvoll

Am Jahresende geht´s nochmal richtig rund. Das alte Jahr wird ausgelassen verabschiedet, um dann ab Mitternacht optimistisch neue Chancen und Möglichkeiten für die kommenden 365 Tage zu begrüßen. Ob kuriose Motto-Party, fröhliche Bierzelt-Atmosphäre oder festliche Tisch-Deko im eleganten Ambiente: für jeden Geschmack gibt´s die passende Silvester-Dekoration zum entspannten Feiern. Im umfangreichen Sortiment vom Deko-Spezialisten Woerner sind für die Silvesterparty ebenso zahlreiche Accessoires enthalten wie für stimmungsvoll dekorierte Verkaufsräume und Schaufenster.bleiben feste Konstanten an Silvester. Auch farbige Luftballons haben jetzt Hochsaison und können zusätzlich mit individuellen Aufdrucken aufgepeppt werden. Mit einer Schwebezeit von sechs Stunden punkten Riesen-Luftballons aus reinem Naturkautschuk, für Heliumfüllung geeignet. Erhältlich mit bis zu 80 Zentimetern Umfang, außerdem in Herzform oder bedruckt. Ideal für originelle Ballon-Arrangements beim Silvester-Event. Lampions, Dekofächer und Wimpelketten sind ebensolche Stimmungsmacher, mit vielfältiger Farbkombination für dezente oder poppige Effekte.gelten als Top-Partner beim Dekorieren von Tischen und Deko-Aufbauten. Original Sizoweb ist ein besonders reiß- und wasserfestes sowie farbechtes Kunstgewebe mit strukturstarkem Muster. Auch als Tischband oder Tischläufer einsetzbar, von der Rolle zuzuschneiden und mit einer Auswahl von 13 Farben vorhanden. Taft und Jersey-Stretch, Stepp-Stoff mit Rautensteppung und Metallicglanz, Lumifol-Metallicfolie, Faschingslurex und Glamour-Pailletten bieten unzählige Möglichkeiten für eine eindrucksvolle Party-Dekoration. Der passgenaue Zuschnitt auf Wunschlänge macht die verschiedensten Maße möglich. Einen eleganten, tollen Blickfang bietet Stanzoptik-Folie mit gestanzten Blüten. Geeignet zum Ummanteln von Deko-Objekten, zum Kaschieren von Rückwänden und Böden oder als aufwändige Tischdekoration. Ungewöhnliche Farben wie Eisblau- oder Kupfer-Metallic, Snow Flake irisierend oder Silber holografisch fordern die Kreativität.Für die ultimative Partyzone kommen rotierendemit Echtglasfacetten zum Einsatz. Ein automatischer Farbwechsel bringt perfektes Discoflair. LED-Leuchtbälle oder –Würfel inklusive fließendem Farbwechsel sorgen für verblüffende Wow-Effekte beim Abtanzen, wahlweise unterstützt mit farbigen Leuchtröhren. Wer seine Silvesterparty exklusiv ins rechte Licht rücken will, greift auf Licht-Objekte zurück. „Snake“, als Raumteiler oder Bar einsetzbar, bietet modernes Design und hohe Leuchtkraft aus widerstandsfähigem Material. Durch den Einsatz farbiger Energiesparlampen lassen sich besondere Akzente erzeugen. Das gleiche gilt für die „Snack Bar“, eine beliebig erweiterbare Bartheke für stilvolle Empfänge im Innen- und Außenbereich. Auch als reine Deko-Idee perfekt, bei der täuschend echte Getränke-Attrappen Appetit auf Bier, Wein oder Cocktails machen.Wie die Silvesterparty letztendlich inszeniert wird, bleibt den kreativen Konzepten der Dekorateure überlassen. Deko-Spezialist Woerner hat im aktuellen Katalog Herbst/Weihnachten 2017 und im Webshop unter www.dekowoerner.de für alle Stilrichtungen das passende dekorative Outfit. Gerne steht auch das hauseigene Design-Team beratend zur Seite.