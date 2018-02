Großdeko als wirkungsvoller Eyecatcher

Die Schaufenster- und Verkaufsraum-Gestaltung ist Aushängeschild und Blickfang in einem. Das gleiche gilt für großzügige Eingangsbereiche, Passagen und Indoor-Plätze in Shopping-Centern. Gerade dort spielt eine spannungsreiche und auffallende Dekoration eine große Rolle, um den Kunden anzuziehen. Wo viel Raum zur Verfügung steht, verlieren sich kleine Objekte, so dass hier die Deko mit Fernwirkung ins Spiel kommt. DekoWoerner bietet in seinem umfangreichen Sortiment eine vielfältig einsetzbare Kollektion an Großdekoration an, in der die schwer entflammbaren Fiberglas-Objekte auch in individueller Wunschfarbe erhältlich sind. Damit kann jedes Farbkonzept entsprechend umgesetzt werden. Zugleich entsteht durch die Sonderlackierung ein exklusives Unikat.Lebensgroße, authentische Tiere fallen schon von weitem ins Auge. Ob märchenhaftes Einhorn, majestätischer Löwe oder gefährlicher Hai - für jede Dekoidee und jedes Raumangebot findet sich das passende Geschöpf. Auch die Streifen des Zebras bekommen bei Bedarf eine ungewöhnliche Sonderlackierung. Das gleiche gilt für Obst in XXL-Größe oder saisonal abgestimmte Produkte. Im Kosmetikbereich bestechen Lippenstift, Nagellack und Mascara-Flasche mit großzügigen Maßen. Elegante Bodenvasen sowie großformatige Pflanzen und Deko-Bäume vervollständigen das Großdeko-Sortiment.Dekoartikel im Riesenformat wirken einzeln ebenso effektvoll wie als Teil eines individuellen Konzepts. Gestaltungs-Ideen enthält der neue Katalog Frühjahr/Sommer 2018. Alle Objekte sind auch über den Webshop unter www.dekowoerner.de erhältlich. Bitte beachten: bei Lackierung in Wunschfarbe beträgt die Lieferzeit vier bis fünf Wochen.