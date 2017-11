Facettenreiche Licht-Effekte

Die Umgebung im anderem Licht zu sehen" ist nicht nur eine populäre Redewendung, sondern eine wirkungsvolle Methode, um in Verkaufsräumen und Schaufenstern stimmungsvolle Akzente zu setzen. Licht-Objekte erzeugen eine besondere Atmosphäre, die gerade in der Vorweihnachtszeit von romantisch gedimmt bis wegweisend hell ausfallen darf. Warm-weißes Licht erzeugt ein behagliches Ambiente, neutral-weißes Licht wirkt eher sachlich. Die Lichtfarbe bestimmt den gesamten Raumeindruck, lenkt die Blicke, gestaltet die Produkt-Präsentation und wirbt um Aufmerksamkeit. Es kann betonen, überdecken und leiten. Mit seinem umfangreichen Sortiment an dekorativen Licht-Objekten ermöglicht Deko-Spezialist Woerner in der Weihnachtszeit und darüber hinaus eine facettenreiche Akzent- und Effektbeleuchtung, von gleichmäßiger Grundhelligkeit bis zu konzentrierten und szenischen Lichtblicken.Filigrane LED-Draht-Lichtkugeln und -sterne in Weiß, Silber, Gold oder Kupfer gibt es in mehreren Varianten für den Innen- und Außenbereich. Die Farben Braun und Roségold ergänzen die festliche Farbpalette an stehenden oder hängenden Objekten in Drei-D-Ausführung, als Silhouette oder Tischleuchte. Der feine Draht der Lichterkette ist absolut unauffällig und verschwindet nahezu im Drahtgeflecht der Sterne und Kugeln. Als leuchtender Mittelpunkt mit funkelnder Diamantlicht-Optik wird der fünfzackige Leuchtstern mit robustem Metallkorpus in Rot, Schwarz oder Weiß installiert.LED-Acryl-Schneeflocken zaubern eine winterlich anmutende Stimmung, die durch Spalier-Lichterbäume verstärkt wird. Diese und die LED-Lichtranken wurden neu ins Sortiment aufgenommen und sind jahreszeitlich unabhängig einsetzbar. Biegbare Zweige mit aufgesteckten weißen Kugeln und Bäume in knorriger Optik stehen zur Auswahl. Auch die LED-Tischleuchte "Loop" eignet sich als universelle Lichtgestalt. Leuchtkugeln aus weißem Opal-Kunststoff sorgen für eine angenehme und blendfreie Wohlfühl-Atmosphäre im Indoor-Bereich. Durch den Einsatz farbiger Leuchtmittel lassen sich zusätzliche Akzente setzen.Visuell frostig wird´s mit LED-Feder-Objekten und weißen Naturfedern. Federbälle, Feder-Tannenbäume oder eine exotische Federboa versprühen federleichten Wintercharme.Opulentes Luxus-Flair verströmen Stand-Lüster und Lichtwand. Kaskadenförmig ergießen sich die Kunststoff-Kristallketten und Perlenketten aus 250 Zentimetern in Richtung Boden. 1072 LEDs sorgen beim Stand-Lüster für eine stilvolle Lichterzeit. Joy-Light in Ringform bietet sich für offene Innenräume an, die über mehrere Etagen gehen. Icicle-Light ist der ideale Leuchtpartner für die Dach- und Gebäudeumrahmung.Weihnachtsbäume müssen nicht zwingend in echter oder naturnaher Optik dekoriert werden. Spiral-Lichterbäume sind eine optisch ansprechende und schnell aufgestellte Alternative mit modernem Flair. Sie lassen sich außerdem platzsparend verstauen. Inklusiver LED-Reiskorn-Lichterkette, Abschluss-Stern und integriertem Multifunktions-Steuergerät mit acht Funktionen.LED-Lichterketten bieten brillante Licht-Effekte durch extrem hohe Leuchtkraft. Eine lange Lebensdauer, niedriger Stromverbrauch durch geringe Wärmeentwicklung und ein großer Ausstrahlungswinkel ermöglichen eine effiziente und harmonische Licht-Atmosphäre. Das LED-System lässt sich nahezu beliebig erweitern, was gerade bei großzügig angelegten Licht-Installationen im Außenbereich sehr praktisch ist.Die gesamte Kollektion für faszinierende Licht-Inszenierungen ist im Katalog Herbst/Weihnachten 2017 und im Webshop unter www.dekowoerner.de enthalten.