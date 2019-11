Pressemitteilung BoxID: 775853 (Heinrich Woerner GmbH)

Deko Woerner kennt keine Azubisorgen

In punkto Nachwuchs hält der Visual Merchandising Spezialist ausnahmsweise mal gegen den Trend

Während viele Unternehmen heute händeringend nach Auszubildenden suchen, gehen Ausbildungsbeauftragte und Geschäftsführung von Deko Woerner schon einen Schritt weiter. Fünf Azubis dekorieren ab jetzt als Team den Eingangsbereich der Firmenzentrale in Leingarten bei Heilbronn – selbstständig und zu jeder Saison. Deko Woerner hat damit eine echte Win-win-Situation geschaffen: Die Auszubildenden können sich in Zukunft noch besser ins Unternehmen einbringen, gleichzeitig lernen sie durch den Umgang damit das umfangreiche Deko-Sortiment und die Materialien besser kennen.



Zwei Wochen hatten die fünf Azubis Zeit für die aktuelle Gestaltung, die den Eingangsbereich in eine einladende Winter- und Weihnachtswelt verwandeln. Neben Schneematten, Schneebällen und Schneemännern sorgen auch Hirsche und Füchse ebenso wie der riesige Nussknacker für Akzente. Am obligatorischen Weihnachtsbaum fällt vor allem die Vielzahl an bunten Weihnachtskugeln ins Auge. Sie spiegelt das neue Leitbild des Unternehmens wider: Wir machen die Welt bunter. Vor diesem Hintergrund freuen sich die Azubis darauf, zukünftig für jede Jahreszeit eine Dekoration zu gestalten und wie die jetzige vor dem ganzen Unternehmen zu präsentieren – Lerneffekte in Sachen Teamwork und Projektarbeit garantiert und erwünscht.



Deko Woerner ist mit ca. 100 Mitarbeitern, zahlreichen Katalogen und einem umfassenden Onlineshop einer der führenden Visual Merchandising Spezialisten und Anbieter für Dekorationsartikel in Süddeutschland. Besondere Expertise hat das Unternehmen im Bereich Lichtkonzeption und Ladenausstattung für viele der bekanntesten Mode- und Handelsmarken.

Neben dem Katalog bieten wir für individuelle Kundenwünsche Sonderanfertigungen an - von der Idee über die Gestaltung, Produktion und Beschaffung bis hin zur Logistik. Durch ein eigenes Versandzentrum können neben Standardsendungen, 24h- und Speditionslieferungen auch individuelle Zustellungen und Verteilungen ermöglicht werden.

