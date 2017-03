Kleines Buch ganz groß !

„Kann es sein, dass die größten Philosophen und Persönlichkeiten falsch liegen?“ Mit dieser provokanten Frage stellt der Bestsellerautor Oliver Alexander Kellner das Denken der Menschen auf den Kopf. Schnell wurde dieses Werk als besonderer Insider-Tipp auf der Frankfurter Buchmesse gehandelt – jetzt ist es im Buchhandel erhältlich.Um was geht es? „Ganz einfach um die spannende Tatsache, dass es mehr als nur eine Wahrheit gibt und dass genau das Gegenteil der angeblich schlausten Empfehlung richtig sein kann“, so der Autor aus dem Allgäu. Mit Anti-Zitaten scheint er damit eine außergewöhnliche Leselücke entdeckt zu haben, da es so eine Vorgehensweise noch nie gab. Kellner nimmt sich dabei die Zitate der größten Philosophen und Denker der Zeitgeschichte vor und wandelt deren Aussagen ins Gegenteil um. Und siehe da, diese sind im reziproken, also umgekehrten Fall mindestens genau so wahr. Anschließend setzt er mit einem Anti-Crazy-Zitat und viel Humor noch einen drauf.Seinen speziellen Dreisatz im Taschenformat nennt er auch gerne „Persönlichkeits-entwicklung to go“ und führt dazu Pablo Picasso an: „Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.“ Und tatsächlich, hier geht es neben viel Spaß ebenso um tieferes Wissen. Sei es, dass der Einsatz dieser neuen Zitatform in der Rhetorik aufgezeigt wird, ebenso wie den Ausblick auf eine interessante Anti-Zitat-Vision und einem finalem Ratgeber-Kapitel als persönliches Coaching für den Leser.Freuen würde sich Kellner besonders darüber, wenn diese Anti-Zitate auch in den Schulunterricht Einzug halten würden. „Denn was gibt es Schöneres, wie wenn junge Menschen mit viel Spaß zu freidenkenden, selbstkritischen und reflektierenden Persönlichkeiten reifen.“Das neue Werk Anti-Zitate ist im Hein-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen und weitere Anti-Zitate siehe www.anti-zitate.de Richtig?!Florence NightingaleAnti-Zitat:Anti-Crazy-Zitat:Richtig?!VoltaireAnti-Zitat:Direktkontakt zum Autor:Oliver Alexander KellnerStossberg 487490 Haldenwang