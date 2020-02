Pressemitteilung BoxID: 785948 (Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG)

Kater und Sodbrennen lassen sich verhindern - dank Luvos-Heilerde

Endlich ist es wieder soweit, Millionen von Narren feiern ausgelassen Fastnacht, Karneval oder Fasching. Die durchzechten Nächte gehen meist nicht spurlos an den Feiernden vorbei. Doch die Folgen von reichlichem Alkoholgenuss lassen sich mit einigen Tricks im Zaum halten. Luvos-Heilerde hat für Sie zusammengestellt, wie Sie am besten um Kater, Sodbrennen & Co. herumkommen.

