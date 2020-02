Pressemitteilung BoxID: 785944 (Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG)

Gereizte, wunde Kopfhaut mit Luvos-Heilerde natürlich behandeln

Heilung nach Haar-Transplantation unterstützen

Haar-Transplantationen liegen in Deutschland im Trend. Vor allem Männer nutzen die Methode, um wieder volles Haar aufweisen zu können. Nach dem Eingriff können die Betroffenen noch einige Tage unter Rötungen und Wundschmerz leiden. Eine Auflage mit natürlicher Luvos-Heilerde lindert die Beschwerden und unterstützt die Wundheilung.



Volles Haar verleiht ein gesundes, strahlendes Aussehen. Doch viele Menschen leiden unter Haarausfall: Rund 80 Prozent der Männer weisen größer werdende Geheimratsecken auf. Und auch Frauen können betroffen sein. Abhilfe schafft eine Haartransplantation. Dabei entnehmen spezialisierte Hautärzte unter örtlicher Betäubung an Stellen mit dichtem Wuchs einzelne Haare mitsamt Wurzeln und pflanzen sie an kahlen Stellen wieder ein. Dies führt in den ersten Tagen zu Wundschmerzen wie Schwellungen, Rötungen, Spannungsgefühl oder Juckreiz.

