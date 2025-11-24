Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041689

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH Hauptstr. 21 69190 Walldorf, Deutschland https://www.heid-immobilienbewertung.de/
Ansprechpartner:in Frau Ameline Fauchon
Logo der Firma Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Stiftung & Immobilien: Steuerliche Vorteile für Eigentümer in Osnabrück

Wie Eigentümer in Osnabrück Wohnungen und Häuser langfristig in der Familie halten – mit Stiftung, klarer Satzung und sauberer Bewertung.

(lifePR) (Osnabrück, )
Wer ein oder mehrere Häuser besitzt, steht früher oder später vor der Frage: Wie kann ich mein Vermögen langfristig sichern und gleichzeitig steuerlich optimieren? Eine Option, die viele Immobilieneigentümer noch nicht im Blick haben, ist die Gründung einer Stiftung. Ob Familienstiftung für die eigenen Nachkommen oder gemeinnützige Stiftung für denkmalgeschützte Objekte – beide Varianten bieten erhebliche Vorteile.

Was eine Familienstiftung leistet

Immobilien werden in das Grundstockvermögen der Stiftung übertragen und fortan nach festen, in der Satzung definierten Regeln verwaltet. Das schafft Planbarkeit für Mieteinnahmen, Instandhaltung und Reinvestitionen – und beugt Erbauseinandersetzungen vor. Die Stiftung ist nicht vererbbar, verkäuflich oder pfändbar und wirkt damit als Schutzmantel gegen private Krisen einzelner Begünstigter.

Steuerliche Entlastung durch Körperschaftsteuer

Auf Gewinne der Familienstiftung fällt lediglich Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent an – deutlich weniger als der persönliche Einkommensteuersatz vieler Eigentümer. Gewinnausschüttungen an begünstigte Personen werden mit 25 Prozent Kapitalertragsteuer abgegolten. Der Freibetrag für Stiftungen beträgt 5.000 Euro sowohl für Körperschafts- als auch für Gewerbesteuer.

Wann die Stiftung in Osnabrück besonders sinnvoll ist

Mehrfamilienhäuser in gefragten Lagen lassen sich über eine Stiftung langfristig professionalisiert bewirtschaften, ohne dass das Objekt zerschlagen werden muss. Regelbasierte Ausschüttungen sichern Angehörigen planbare Zahlungen – unabhängig von persönlichen Streitigkeiten. Bei Sanierungen von Denkmalschutz-Objekten, wie sie etwa in der Altstadt vorkommen, lassen sich Auflagen, Kosten und Abschreibungen strukturiert steuern. Die Stiftung vermeidet zudem jahrelange Erbprozesse und klärt Zuständigkeiten von Vorstand und Beirat vorab.

Besonders attraktiv ist die gemeinnützige Stiftung für denkmalgeschützte Immobilien: Eigentümer können die Immobilie zunächst sanieren und die Kosten abschreiben. Nach zehn Jahren wird das Objekt zum Verkehrswert in die gemeinnützige Stiftung eingebracht. Der Stifter erhält eine Steuergutschrift und kann diese über weitere zehn Jahre verteilt von seinem Einkommen abziehen. Die Mieteinnahmen der Stiftung sind steuerfrei und fließen in den Stiftungszweck – etwa den Erhalt des Denkmals.

Typische Fehler – und wie man sie vermeidet
  • Zu enge Satzung: Kaum Spielraum für spätere Investitionen, Sanierungen oder Verkäufe.
  • Fehlbewertung: Überzogene oder zu niedrige Verkehrswerte führen zu steuerlichen Problemen.
  • Liquidität unterschätzt: Rücklagen für Dach, Fassade, Heizung, Aufzüge realistisch planen.
  • Gremien ohne Kompetenz: Vorstand/Beirat fachlich besetzen, Compliance und Beschlussfähigkeit sichern.
„Gerade bei Mietshäusern in guten Lagen ist die Familienstiftung oft die stabilste Form der Vermögensverwaltung. Die Regeln stehen in der Satzung und nicht im Familienchat“, sagt André Heid.

Fazit

Für Immobilieneigentümer in Osnabrück kann eine Stiftung eine attraktive Möglichkeit sein, Vermögen zu sichern, Steuern zu optimieren und gleichzeitig Erbstreitigkeiten vorzubeugen. Die Gründung erfordert sorgfältige Planung und eine präzise Bewertung der Immobilie, da der Verkehrswert die Grundlage für Steuern und Schenkungen bildet. Wer diesen Weg konsequent geht, profitiert langfristig sowohl finanziell als auch in der Gestaltungsfreiheit über sein Vermögen.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Die Heid Immobilienbewertung zählt zu den führenden Sachverständigenbüros für Immobilienbewertung in Deutschland. Mit über 180 zertifizierten, öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern erstellt das Unternehmen jährlich rund 6.000 fundierte Gutachten für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von gerichtsfesten Verkehrswertgutachten über Bauschadensanalysen bis hin zu energetischen Bewertungen. Die Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, HypZert, TÜV und DIA zertifiziert. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in Osnabrück profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienbewertung.

Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.