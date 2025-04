Wetten dass im Hegau-Jugendwerk

Wetten, dass Thomas Gottschalk, Hape Kerkeling, Heidi Klum und Günther Jauch jeder kennt? Aber kennen Sie auch den Mann, der mit diesen deutschen Show-Größen bestens bekannt, wenn nicht gar befreundet ist, und ihre Sendungen erfunden, gestaltet und produziert hat?



Die Rede ist von Holm Dressler, der seit rund 50 Jahren mit seinen kreativen und oft innovativen Ideen die deutsche Fernsehwelt bereichert und Millionen von TV-Guckern mit spannenden und lustigen Spiele- und Unterhaltungsshows den Samstagabend bereichert hat. Er hat die Stars groß gemacht – und das über Jahrzehnte. Er ist der Mann hinter den TV-Erfolgen.



Doch sein Leben war keine reine Erfolgsstory; Holm Dressler hat auch Tiefschläge erlebt. Aber mit Optimismus und helfenden Händen, die er ergriff, wenn er sie brauchte, hat er alle Tiefen überwunden. Zuversicht und Kreativität sind seine Markenzeichen bis heute geblieben; eine sprudelnde Kreativität treibt den 76-jährigen noch immer an. Eine gute Botschaft für die vielen Gäste der Abendveranstaltung im Audimax des Hegau-Jugendwerks (HJW) – darunter Mitarbeitende, Patienten und deren Angehörige, Gailinger Bürger*innen und Freunde und Förderer der Einrichtung.



Aus seinem spannenden Leben hat Holm Dressler auf Einladung von Tom Welte, Lehrer an der Wilhelm-Bläsig-Schule und rühriger (Kultur)Veranstalter im HJW, berichtet. In gut zwei Stunden hatte er seine vielen Fernseh- und Filmerfolge und die wenigen Fehlschläge anhand von zahlreichen Videoausschnitten Revue passieren lassen, die er mit viel Spaß kommentierte und dabei so manches über viele Show-Größen aus dem Nähkästchen zu plaudern wusste. Das war zugleich eine vergnügliche Zeitreise durch die deutsche Fernsehgeschichte mit vielen Aha-Momenten und amüsanten Erinnerungen an die Zeit, als sich die Familie am Samstagabend noch gemeinsam um den Fernseher versammelt hatte – lange bevor es das Handy oder Streaming Dienste gab. Das zahlreich erschienene Publikum hatte seine Freude daran und Holm Dressler und seine Frau Jutta ebenfalls!

