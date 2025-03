Waffelverkauf zugunsten eines neuen Gehtrainers für junge Patienten

Wer liebt ihn nicht, den Duft von frisch gebackenen Waffeln? Das dachte sich auch die Klasse 8a des Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen und plante einen Waffelverkauf zugunsten des Hegau-Jugendwerk.



Für diese Aktion war neben Eigeninitiative und Kreativität auch Organisationstalent gefragt. Gemeinsam wurde ein hoch frequentierter Standort mit Stand organisiert, Spenden für Waffelteig-Zutaten gesammelt und ein Flyer zur Bewerbung der Spendenaktion gestaltet. Zu guter Letzt wurde der Stand dekoriert, vor Markteröffnung fleißig Teig gerührt und anschließend in zwei Schichten 7 Stunden lang knusprige Waffeln gebacken, die gegen eine freiwillige Spende an zahlreiche Marktbesucher ausgegeben wurden.



Nach dieser Aktion, die dank des Engagements der Schulklasse und einiger mitwirkenden Eltern ein großer Erfolg war, erhielt das Fundraising des Hegau-Jugendwerk folgende Mail: „Es sind …. 3 …. 2 …. 1 …. Trommelwirbel …. 600 EUR, die wir für das Hegau-Jugendwerk gesammelt haben".



Maja Czech und Karolin Karhola übergaben als Vertreterinnen ihrer Klasse 8 a den Spendenscheck an Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin im Hegau-Jugendwerk.



Die Spende wird in der neurologischen Einrichtung für die Anschaffung eines Gehtrainers eingesetzt, um das selbständige Gehen der jungen betroffenen Patienten mit einem weiteren sinnvollen Hilfsmittel zusätzlich fördern zu können.

(lifePR) (