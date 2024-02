Hilfe mit Herz und Musik

Musik machen, um anderen Freude zu bereiten, ist ihre Leidenschaft. Auch am 24. Dezember 2023 waren die Binninger Weihnachtsspieler wieder traditionell unterwegs und so ertönten an rund 20 Plätzen im Hilzinger Ortsteil stimmungsvolle Weihnachtslieder der Bläsergruppe. „Unseren ehrenamtlichen Musikern macht es immer wieder große Freude für die Binninger Bürgerinnen und Bürger das Weihnachtsfest einzuläuten und auch das Miteinander innerhalb der Gruppe macht richtig viel Spaß“, erklärt Tanja Gamp aus der Musikerriege. „Und da wir für unseren ehrenamtlichen musikalischen Einsatz schönerweise oftmals Spenden erhalten, haben wir bereits vor Jahren entschieden, mit diesen Spenden gemeinnützige Vereine oder Einrichtungen zu unterstützen.“



Bereits 2017 hatten sie schon einmal das Hegau-Jugendwerk unterstützt, erfuhr Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin und Tanja Kranz, Leiterin des Bereichs Marketing und Fundraising von einer 5-köpfigen Abordnung der Weihnachtsspieler bei ihrem Besuch Ende Januar im Hegau-Jugendwerk. Auch die im vergangenen Jahr erspielten Spenden sollten wieder einmal den neurologisch erkrankten Kindern und Jugendlichen in dieser besonderen Einrichtung zugutekommen.



Sage und schreibe 1.170 EUR waren zusammengekommen und Barbara Martetschläger bedankte sich bei der Spendenübergabe ganz herzlich für das besondere soziale und musikalische Engagement für die betroffenen jungen Menschen im Hegau-Jugendwerk.



Die Binninger Musikgruppe zeigte großes Interesse an den verschiedenen Fachbereichen im Hegau-Jugendwerk und nutzte gerne die Gelegenheit, bei einer Klinikführung mehr über das Leistungsspektrum für die jungen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden zu erfahren.



„Es gibt viele Menschen auch in der näheren Region, die das Hegau-Jugendwerk überhaupt nicht kennen. Oder die vielleicht schon einmal den Namen gehört haben, aber nicht wissen, dass sich dahinter ein Neurologisches Krankenhaus und Rehazentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verbirgt. Daher freuen wir uns, wenn sich auch Nicht-Betroffene dafür interessieren, was in dieser Einrichtung für die jungen Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall eine schwere Schädelhirnverletzung erlitten haben, getan wird.“ Mit diesen Worten bedankte sich auch Marketingleitung Tanja Kranz für die wertvolle Spende und das Interesse der Binninger Weihnachtsspieler an der neurologischen Einrichtung für junge Menschen.

