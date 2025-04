Hegau-Jugendwerk freut sich über Spende der ROMIUS-Stiftung

Gailingen. Mit einem Betrag von insgesamt 173.145 Euro unterstützt die ROMIUS Stiftung fünf soziale Organisationen, die von Roche Mitarbeitenden vorgeschlagen wurden. Anlässlich der ROMIUS Weihnachtsspenden aktion spendeten Mitarbeitende an allen Roche-Standorten in Deutschland über 86.000 Euro für den guten Zweck. Die Spenden wurden über die ROMIUS Stiftung koordiniert und von den deutschen Roche Gesellschaften verdoppelt. Dr. Marc Bächli, Vorsitzender des ROMIUS Stiftungsrates, überreichte gemeinsam mit dem Stiftungsratsmitglied Ulrich Winkel, den Stiftungsvorständen Dagmar Baake (Vorsitzende) und Beatrixe Linder sowie der Betriebsratsvorsitzenden der Roche Pharma AG Claudia Brosius den symbolischen Spendenscheck an die fünf ausgewählten Organisationen.



Es handelt sich dabei um das Hegau-Jugendwerk Gailingen (HJW), die Bodelschwinghschule Nürtingen, das Kinder-Palliativ-Care-Team Stuttgart, den Förderkreis Kinderhaus Bad Oexen und das ambulante Hospiz-Zentrum für Kinder und Jugendliche in Bad Salzungen. Im HJW soll mit Hilfe dieser Spende der Snoezelen-Raum im Kinderhaus realisiert werden, Tanja Kranz von der Stabstelle Marketing/Fundraising des HJW nahm den symbolischen Spendenscheck in Höhe von rund 34.630 Euro in Grenzach-Wyhlen persönlich entgegen. (Text und Bild: ROMIUS Stiftung)



Was ist ein Snoezelenraum?



Snoezelen ist eine Wortschöpfung aus „snuffelen“, schnüffeln, schnuppern, und „doezelen“, dösen, schlummern. Es beschreibt eine Aktivität, die es ermöglicht grundlegende Sinneserfahrungen im taktilen, emotionalen und kognitiven Bereich zu machen. Mit seiner besonderen Ausstattung, wie beispielsweise Wassersäulen, einem Klangbett, meditativer Musik, verschiedenen Sitz- und Liegepolstern und einem Lichtspiel, löst der Snoezelen-Raum durch harmonisch aufeinander abgestimmte multisensorische Reize Wohlbefinden aus, schafft die notwendige Auszeit zur Erholung und fördert Selbstregulationsprozesse.

