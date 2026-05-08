Gangtrainer im Hegau-Jugendwerk: Erfolgreiche Anschaffung dank Spendenbereitschaft
Inner Wheel Club Kreuzlingen-Konstanz hilft mit, dass kleine Rehabilitanden wieder gehen können
Erfolgreiche Benefiz-Matinée
Die diesjährige Matinée war nicht nur bestens besucht, sondern ergab am Ende 4000 Euro Erlös aus Eintrittsgeldern und Spenden. Das Geld kam dem Hegau-Jugendwerk (HJW) in Gailingen zu Gute, einem neurologischen Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit der Spende soll ein spezieller Gangtrainer, ein sogenannter dynamic pacer, für kleine Rehabilitanden mitfinanziert werden. Dank der großzügigen Unterstützung der Inner Wheel Damen ist die Anschaffung nun möglich, verrät Fundraiserin Tanja Kranz vom Hegau-Jugendwerk. Der Gangtrainer gibt den kleinen Patienten Halt, ohne ihnen die Bewegung abzunehmen. Das sorgt für mehr Selbstvertrauen und letztlich für mehr Selbstständigkeit und Teilhabe im Alltag.
Hilfreiche Spenden für Therapiegeräte
Die Spende überbrachten die derzeitige Präsidentin des Clubs, Gerlinde Kiefer, und ihre Clubkollegin Ursula Kossmann. Sie freuten sich, mit der Spende einen wichtigen Beitrag zur Rehabilitation von Kindern leisten zu können. Der Inner Wheel Club Kreuzlingen-Konstanz setzt sich seit 2001 immer wieder für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ein, die im Hegau-Jugendwerk zur Reha weilen. Sei es, um besondere Therapien oder Hilfsmittel zu fördern oder Freizeitangebote zu finanzieren. Denn ohne die Unterstützung von Spenden wäre vieles im Hegau-Jugendwerk nicht möglich, versicherten Tanja Kranz und Pflegedirektorin Petra Wirth, die dankbar den Spendenscheck entgegennahm.