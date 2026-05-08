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Gangtrainer im Hegau-Jugendwerk: Erfolgreiche Anschaffung dank Spendenbereitschaft

Inner Wheel Club Kreuzlingen-Konstanz hilft mit, dass kleine Rehabilitanden wieder gehen können

(lifePR) (Gailingen, )
Gailingen. Mit Kultur lässt sich viel Gutes tun. Wie das geht haben die engagierten Frauen des Inner Wheel Clubs Kreuzlingen-Konstanz einmal mehr gezeigt. Sie hatten auch in diesem Jahr zur Benefiz-Matinée im Constanzer Wirtshaus eingeladen. Das Duo Escarlata mit Daniela Roos am Cello und Ina Callejas am Akkordeon ließ gemeinsam mit dem Erzähler Felix Bierich auf unterhaltsam-musikalische Weise eine große Schar von Tieren „sprechen“. Unter dem Titel „Der Karneval der Tiere“ boten die Künstlerinnen ein musikalisches Fest mit Werken von Saint-Saens, Offenbach, Rossini und Mancini.

Erfolgreiche Benefiz-Matinée

Die diesjährige Matinée war nicht nur bestens besucht, sondern ergab am Ende 4000 Euro Erlös aus Eintrittsgeldern und Spenden. Das Geld kam dem Hegau-Jugendwerk (HJW) in Gailingen zu Gute, einem neurologischen Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit der Spende soll ein spezieller Gangtrainer, ein sogenannter dynamic pacer, für kleine Rehabilitanden mitfinanziert werden. Dank der großzügigen Unterstützung der Inner Wheel Damen ist die Anschaffung nun möglich, verrät Fundraiserin Tanja Kranz vom Hegau-Jugendwerk. Der Gangtrainer gibt den kleinen Patienten Halt, ohne ihnen die Bewegung abzunehmen. Das sorgt für mehr Selbstvertrauen und letztlich für mehr Selbstständigkeit und Teilhabe im Alltag.

Hilfreiche Spenden für Therapiegeräte

Die Spende überbrachten die derzeitige Präsidentin des Clubs, Gerlinde Kiefer, und ihre Clubkollegin Ursula Kossmann. Sie freuten sich, mit der Spende einen wichtigen Beitrag zur Rehabilitation von Kindern leisten zu können. Der Inner Wheel Club Kreuzlingen-Konstanz setzt sich seit 2001 immer wieder für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ein, die im Hegau-Jugendwerk zur Reha weilen. Sei es, um besondere Therapien oder Hilfsmittel zu fördern oder Freizeitangebote zu finanzieren. Denn ohne die Unterstützung von Spenden wäre vieles im Hegau-Jugendwerk nicht möglich, versicherten Tanja Kranz und Pflegedirektorin Petra Wirth, die dankbar den Spendenscheck entgegennahm.

Hegau-Jugendwerk GmbH

Im Hegau-Jugendwerk bieten wir Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer neurologischen Erkrankung, einem Unfall oder einer frühkindlichen Hirnschädigung eine umfassende Rehabilitation an. Das diagnostische und therapeutische Angebot ermöglicht die nahtlose, kontinuierliche neurologische Rehabilitationsbehandlung von der Frührehabilitation bis zur schulischen und beruflichen Wiedereingliederung. Durch das Leistungsspektrum werden die neurologischen Rehabilitationsphasen B, C, D und E komplett abgedeckt.

Die Behandlung ist an den individuellen Erfordernissen jedes einzelnen Patienten ausgerichtet. Es werden intensive Einzel- und Gruppentherapien unter aktuellen rehabilitationswissenschaftlichen Erkenntnissen angeboten und durch weitere spezielle Angebote wie Unterstützte Kommunikation, Magnetstimulation, Schluckdiagnostik, Tiergestützte Therapie, Musiktherapie etc. ergänzt.

Die Einrichtung liegt in einzigartiger landschaftlicher Lage oberhalb des Rheins, 20 km vom Bodensee entfernt und wurde als bundesweite Modelleinrichtung speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert.

Das Hegau-Jugendwerk ist ein Unternehmen im Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz und verfügt gesamt über 203 Betten.

Wesentliche Bestandteile des Rehabilitationszentrums sind eine staatlich anerkannte Krankenhausschule (SBBZ) und eine berufstherapeutische Abteilung. Rooming-in-Zimmer und Angehörigenzimmer ermöglichen es Eltern bzw. Angehörigen sowie Geschwisterkindern auch während der Rehabilitation nah bei ihrem betroffenen Kind zu sein. Zudem erfahren auch die Eltern bzw. Angehörigen durch eine Angehörigenbetreuung vor Ort kompetente Unterstützung und Hilfestellungen.

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