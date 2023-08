Einsatz auf Flohmarkt zugunsten eines neuen „Eltern-Kind-Hauses“ für Patienten und Angehörige

einen notwendigeneinesbewies diemit ihrer Beteiligung am Dorfflohmarkt in Beuren an der Aach. Bereits Wochen vor dem eigentlichen Flohmarkt-Tag wurden Aufrufe für weiter verwendbare Flohmarktartikel gestartet und auch aus den eigenen Haushalten der Frauengemeinschaft wurden allerlei brauchbare Gegenstände gesammelt.Die viele Mühe hatte sich gelohnt und so konnte am Tag des Beurener Dorfflohmarktes ein kunterbuntes und breitgefächertes Angebot in den Räumlichkeiten des Pfarrhauses präsentiert und zugunsten des geplanten neuen „Eltern-Kind-Hauses“ des Hegau-Jugendwerks verkauft werden.Ein Blick in die Verkaufsräume zeigte eine bunte Vielfalt und man hatte das Gefühl, auch wenn man nicht auf der Suche nach etwas bestimmten war – hier wird man fündig.Ob mit oder ohne Flohmarkteinkauf ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, etwas im Garten des Pfarrhauses zu verweilen und eine Tasse Kaffee und ein Stückchen selbstgemachten Kuchen zu genießen. Wohl kaum ein Backofen aus den Reihen der Katholischen Frauengemeinschaft blieb am Tag zuvor kalt und so hatte man auch bei der Kuchenauswahl die Qual der Wahl.Das Hegau-Jugendwerk, insbesondere die Kaufmännische Direktorin Barbara Martetschläger sowie Tanja Kranz, Leiterin der Stabsstelle für Marketing und Fundraising bedanken sich ganz herzlich bei den Damen der Katholischen Frauengemeinschaft Beuren und ihren fleißigen und tatkräftigen Männern für dieses große Engagement für den Neubau.Möchten auch Sie das Hegau-Jugendwerk bei seinem Projekt für ein neues „Zuhause auf Zeit“ für junge Patient*innen mit ihren Angehörigen unterstützen? Oder ist Ihnen jemand bekannt, der dieses Projekt unterstützen könnte? Oder möchten Sie gerne einfach nur mehr über dieses Neubauprojekt erfahren?Dann werfen Sie doch einen Blick auf das Eltern-Kind-Haus