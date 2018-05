health tv strahlt Hundeformat mit Annika de Buhr aus

In „Gesund mit Hund“ widmet sich health tv der wohltuenden Beziehung zwischen Menschen und Hunden. Moderatorin Annika de Buhr geht der Frage nach, warum uns ein Leben mit den Vierbeinern nachweislich gut tut. Der Spartensender erweitert damit sein Themenspektrum.



Nach der Hauskatze ist der Hund das beliebteste Haustier der Deutschen. Rund 8,6 Millionen Hunde haben in Deutschland ein Zuhause. Die Vierbeiner erfreuen nicht nur die Herzen der Halter, auch für die Gesundheit und die Wirtschaft spielen Haustiere eine wichtige Rolle. Nach Großbritannien gehört Deutschland europaweit zum zweitwichtigsten Markt für Heimtierbedarf. Rund 9 Milliarden Euro Umsatz werden pro Jahr unter anderem mit Futter, Tierarztbesuchen und Utensilien erwirtschaftet. Das geht aus einer Studie der Universität Göttingen aus dem Jahr 2014 hervor. Außerdem werden Haustierhalter seltener krank als andere.



„Mit unserem vielfältigen Programm möchten wir alle gesundheitsrelevanten Bereiche berücksichtigen und unterhaltsam darüber berichten. Da zählen Tiere und allen voran Hunde selbstverständlich dazu. Ein Format über ein gesundheitsförderndes Zusammenleben mit Hunden war also naheliegend.“ sagt Axel Link, Geschäftsführer von health tv.



Einfühlsam zeigt „Gesund mit Hund“ die Liebe von Frauchen und Herrchen zu ihren Vierbeinern. Moderatorin Annika de Buhr sammelte schon als Kind Erfahrungen mit Hunden: „Ich bin seit jeher eine große Hundefreundin und mag insbesondere das Wesen von Windhunden unheimlich gern – generell solche, die einem das Leben einfach schöner machen.“



Sendungshinweis:

„Gesund mit Hund: Wie erziehe ich meinen Welpen richtig?“ wird am 6. Mai 2018 um 18:30 Uhr bei health tv ausgestrahlt

health tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensender für gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung und hoher Komplexität informiert der Sender allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizin.



Das frei empfangbare Programm von health tv wird bundesweit im digitalen SD-Format über Kabel, Satellit, IPTV, die Deutsche Netzmarketing GmbH sowie freenet TV connect verbreitet und erreicht mit rund 35,4 Millionen mehr als 90 Prozent aller TV-Haushalte.



