Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050591

HDI AG HDI-Platz 1 30659 Hannover, Deutschland http://www.hdi.de
Ansprechpartner:in Herr Andreas Ahrenbeck +49 511 6454746
Logo der Firma HDI AG

HDI vereinfacht Cyber-Abschluss für KMU

(lifePR) (Hannover, )
  • Security-Baseline-Check ersetzt Risiko-Fragebögen
  • Option für Unternehmen bis 20 Mio. EUR Jahresumsatz
  • Ergebnisse der Checks bleiben vertraulich
Eine erhebliche Erleichterung bietet die HDI Versicherung jetzt kleinen und mittelständischen Unternehmen für den Abschluss ihres Cyber-Versicherungsschutzes. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Mio. Euro können nun den wichtigen Versicherungsschutz abschließen, ohne umfangreiche Risiko-Fragebögen durcharbeiten zu müssen. Voraussetzung dafür ist der gleichzeitige Abschluss des Cyber Security Bausteins. Bislang war diese Option auf Unternehmen mit 10 Mio. Euro Jahresumsatz beschränkt.

Der Cyber Security Baustein umfasst einen jährlichen „Security Baseline Check“, eine Zusatzleistung des HDI Partners Perseus Technologies. Stichprobenartig werden so regelmäßig die technischen und die organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens überprüft. Wird diese Leistung bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrages mitgebucht, entfällt die Beantwortung der Risikofragebögen. Außerdem verzichtet HDI bei einem positiven Ergebnis des Checks im Schadenfall auf die Prüfung von Obliegenheitsverletzungen.

Unabhängiger und vertraulicher Check der Cybersicherheit

Inhalte des Checks sind u.a. Prüfungen der Maßnahmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitern zum Thema Cybersicherheit, des Identitäts- und Berechtigungsmanagements oder auch der Schutz vor Schadprogrammen und das Datensicherungskonzept. Der Check   stellt dem Unternehmen so detaillierte Informationen zum Stand der eigenen Cybersicherheit zur Verfügung.

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Vertraulichkeit: Kontaktaufnahme und die Auswertungen der Checks erfolgen ausschließlich durch Perseus. Die Ergebnisse werden nur dem versicherten Unternehmen mitgeteilt. Bereits ein Viertel der Kunden entscheidet sich inzwischen beim Abschluss der Cyberversicherung für diesen Service, der im Rahmen der HDI Cyberpolice aber auch nachträglich gebucht werden kann.

Peter Bertram, Leiter Produktmanagement und Underwriting Cyber der HDI Versicherung erklärt: „Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Security Baseline Check haben wir die Option auf Unternehmen mit bis zu 20 Mio. EUR Umsatz erweitert. Denn neben dem Sicherheitsplus wird auch das Kundengespräch erheblich vereinfacht.“ Technische Detailkenntnisse des Kunden zum Stand der Cybersicherheit seines Unternehmens seien so nicht mehr erforderlich. Der Abschluss der HDI Cyber-Police ohne Cyber Security Baustein über den Einsatz von Risiko-Fragebögen bleibt natürlich weiterhin möglich.

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion

HDI AG

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland (HDI Deutschland) umfasst das deutsche Geschäft der Talanx AG mit Privat- und Firmenkunden sowie Selbstständigen. Zum Geschäftsbereich gehören Unternehmen der Marken HDI, neue leben, LifeStyle Protection. Die Talanx ist mit einem Versicherungsumsatz in Höhe von 48,1 Mrd. EUR (2024) und rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDax sowie an der Börse in Hannover gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.