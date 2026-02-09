HDI vereinfacht Cyber-Abschluss für KMU

Security-Baseline-Check ersetzt Risiko-Fragebögen

Option für Unternehmen bis 20 Mio. EUR Jahresumsatz

Ergebnisse der Checks bleiben vertraulich

Der Cyber Security Baustein umfasst einen jährlichen „Security Baseline Check“, eine Zusatzleistung des HDI Partners Perseus Technologies. Stichprobenartig werden so regelmäßig die technischen und die organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens überprüft. Wird diese Leistung bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrages mitgebucht, entfällt die Beantwortung der Risikofragebögen. Außerdem verzichtet HDI bei einem positiven Ergebnis des Checks im Schadenfall auf die Prüfung von Obliegenheitsverletzungen.Inhalte des Checks sind u.a. Prüfungen der Maßnahmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitern zum Thema Cybersicherheit, des Identitäts- und Berechtigungsmanagements oder auch der Schutz vor Schadprogrammen und das Datensicherungskonzept. Der Check stellt dem Unternehmen so detaillierte Informationen zum Stand der eigenen Cybersicherheit zur Verfügung.Ein wichtiger Punkt ist dabei die Vertraulichkeit: Kontaktaufnahme und die Auswertungen der Checks erfolgen ausschließlich durch Perseus. Die Ergebnisse werden nur dem versicherten Unternehmen mitgeteilt. Bereits ein Viertel der Kunden entscheidet sich inzwischen beim Abschluss der Cyberversicherung für diesen Service, der im Rahmen der HDI Cyberpolice aber auch nachträglich gebucht werden kann.Peter Bertram, Leiter Produktmanagement und Underwriting Cyber der HDI Versicherung erklärt: „Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Security Baseline Check haben wir die Option auf Unternehmen mit bis zu 20 Mio. EUR Umsatz erweitert. Denn neben dem Sicherheitsplus wird auch das Kundengespräch erheblich vereinfacht.“ Technische Detailkenntnisse des Kunden zum Stand der Cybersicherheit seines Unternehmens seien so nicht mehr erforderlich. Der Abschluss der HDI Cyber-Police ohne Cyber Security Baustein über den Einsatz von Risiko-Fragebögen bleibt natürlich weiterhin möglich.