Harzer Honigdieb aus Derenburg mit der Regionalmarke "Typisch Harz" zertifiziert

Was zunächst mit drei Völkern begann, nahm bald so viel Raum im Leben von Mathias Schäfer ein, dass der gelernte Koch seinen Job an den Nagel hing, um sich ganz der Imkerei zu widmen. Inzwischen besitzt der Derenburger mehr als 100 Völker, die beispielsweise an der Harzköhlerei Stemberghaus bei Hasselfelde, an der Steinernen Renne bei Wernigerode oder in Elbingerode fleißig Nektar sammeln. In enger Abstimmung mit den Landesforsten bietet er so seinen Bienen ein breites Nahrungsspektrum, die wiederum mit dem Bestäuben der Blüten zu einer vielfältigen Flora beitragen. Farbe und Aroma des Honigs zeugen von den Standorten in den Harzer Wäldern. Die Regionalität seines Produktes wollte sich der Imker nun auch offiziell bestätigen lassen und beantragte die Zertifizierung mit der Qualitätsmarke „Typisch Harz“.Mit Erfolg – in der Harzköhlerei Stemberghaus überreichte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes, heute die „Typisch Harz“-Urkunde. „Wir freuen uns, mit dem Harzer Honig von Mathias Schäfer das Portfolio unserer Regionalmarke um ein weiteres qualitatives Produkt ergänzen zu können. So wird das Bewusstsein für nachhaltige Produkte und deren Bedeutung in der Region gestärkt.“ Auch Schäfer zeigt sich zufrieden: „Das ‚Typisch Harz‘-Logo kennzeichnet meinen Honig nun auch klar als originales Harzer Produkt“. Der Honig kann in der Harzköhlerei Stemberghaus, im neuen Typisch Harz - Regioshop & Kulturhalle an der Rappbodetalsperre, im Café am Markt in Wernigerode und in der Honigbox in Derenburg (Mittleren Mauerstraße 53) erworben werden.Inzwischen zählen über 600 Produkte von 65 Produzenten aus dem ganzen Harzgebiet zur „Typisch Harz“ -Familie. Alle Informationen zur Regionalmarke „Typisch Harz“, den Produkten und den Produzenten sind auch auf der Website www.typisch-harz.de nachzulesen.