Die Hansereal Gruppe kann einen weiteren Ankauf in diesem Jahr vermelden. Das Wohn- und Geschäftshaus in Berlin Neukölln verfügt über eine Nutzfläche von ca. 1.385 m² und ist für den langfristigen Bestand vorgesehen. Damit steigt das Transaktionsvolumen in 2022 auf gute 33 Millionen Euro. Weitere Zukäufe sind geplant, auch wenn die aktuellen Rahmenbedingungen zu einer Veränderung der Bewertungsmaßstäbe führen. „Zurzeit müssen wir viele Risikofaktoren mit einkalkulieren. Die Zinswende, der Krieg in Europa, die Gaskrise und nicht zuletzt die hohe Inflation haben auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt“, sagt Georg Bergknecht, Transaktionsmanager der Hansereal Gruppe. „Zwar sind wir deutlich selektiver im Einkauf, aber durch unsere Eigenkapitalstärke sind wir zuversichtlich, noch weitere Ankäufe in 2022 realisieren zu können“, ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Anton.Zudem hat die Gruppe Ihre Internetpräsenz erneuert. Über www.hansereal.de kann man sich unter anderem über die Geschichte des Unternehmens, deren Werte und Ziele informieren.