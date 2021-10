Ulrich Haeselbarth wird stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der HanseMerkur Grundvermögen AG

Zum 1. Oktober 2021 hat der Aufsichtsrat der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) Ulrich Haeselbarth (45) zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes berufen. Wie bisher wird er die Bereiche Asset Management und Recht leiten und zukünftig auch das Thema ESG innerhalb des Vorstandes verantworten.„Ulrich Haeselbarth hat die HanseMerkur Grundvermögen AG seit Gründung maßgeblich und in unterschiedlichen Funktionen mit aufgebaut und entwickelt. Ich freue mich außerordentlich, dass er künftig als Mitglied des Vorstands das dynamische Wachstum unserer Gesellschaft weiter gestalten und vorantreiben wird“, sagt Lutz Wiemer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HMG.Ulrich Haeselbarth verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit Stationen bei European Investors, HSH Real Estate und Hamburg Trust REIM.Darüber hinaus wurden Antje Gause, Leiterin Finanzierung und Beteiligungsmanagement, Katja Kirste, Leiterin Portfolio Management und Heinrich Burlage, Leiter Controlling und Risikomanagement bereits zum 1. Juli 2021 Prokura erteilt.Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) ist ein auf den deutschen Immobilienmarkt spezialisierter Asset- und Investment-Manager. Das Unternehmen steht für langfristig orientierte Immobilien-Investmentprodukte und ganzheitliches Immobilienmanagement mit hanseatischer Handschrift.Die HMG bietet institutionellen Investoren Investmentlösungen mit sektoralem oder regionalem Fokus sowie die Möglichkeit, sich an der Finanzierung von Projekten zu beteiligen. Die HanseMerkur ist dabei jeweils dauerhaft und nennenswert investiert.Aktuell verantwortet die HMG ein Immobilienvermögen (inklusive Immobilienfinanzierungen) von rund 4,3 Mrd. Euro.Weitere Informationen unter www.hmg.ag Birte Ayhan-LangeLeitung UnternehmenskommunikationHanseMerkurSiegfried-Wedells-Platz 120354 HamburgTel.: (040) 4119 – 1357Fax: (040) 4119 – 3626E-Mail: birte.ayhan-lange@hansemerkur.deInternet: www.hansemerkur.de Susanne EdelmannReferentin UnternehmenskommunikationHanseMerkur Grundvermögen AGWarburgstraße 420354 HamburgTel.: +49 40-60 77 72-150E-Mail: susanne.edelmann@hmg.agInternet: www.hmg.ag