PKV: HanseMerkur launcht optimierten Baustein für Angestellte

Der neue Baustein richtet sich speziell an Angestellte und umfasst neben Maßnahmen im Bereich Sehhilfen und Lasik auch eine Kostenübernahme von bis zu 90 % bei Zahnersatz und Kieferorthopädie sowie Prophylaxe-Leistungen. Eine Vereinbarung zur Beitragsbefreiung in beruflichen Auszeiten rundet das Angebot ab. „Die Inanspruchnahme von Elternzeit ist besonders für jüngere Kunden ein starkes Entscheidungsmerkmal für die Auswahl des Krankenversicherers“, erläutert Eric Bussert, Vorstand für Vertrieb und Marketing der HanseMerkur. „Mit der Mitversicherung der Pflegezeit gehen wir sogar noch einen wichtigen Schritt weiter und bieten eine unbürokratische Lösung für das brisante Zukunftsthema der Angehörigenpflege.“Leistungen aus dem im Frühjahr von der HanseMerkur eingeführten Krebsfrüherkennungsprogramm Krebs-Scan wurden ebenfalls in den neuen Baustein aufgenommen. „Dies, verbunden mit dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis sowie der Beitragsstabilität des Haupttarifs, sind wichtige Alleinstellungsmerkmale für den Vertrieb“, fasst Paulo Patricio, Organisationsdirektor für Makler und Mehrfachagenten der HanseMerkur, zusammen. Genauso wichtig wie ein passendes Produkt seien für die Vermittler auch die Bereiche Service und Betreuung. Im Oktober 2023 wurde die HanseMerkur mit dem Award „Maklers Liebling in der Vollversicherung“ ausgezeichnet. „Dass wir diesen Award zum dritten Mal in Folge erhalten, zeigt, dass das kein Zufall, sondern das Ergebnis einer außergewöhnlichen Teamarbeit ist“, so Patricio weiter.Der Baustein EGO2 ist kombinierbar mit den Tarifen der Produktreihe Best Fit und Pro Fit Plus der HanseMerkur und ersetzt ab sofort den Vorgängerbaustein EGO.Nähere Informationen zum KV-Tarif für Angestellte gibt es hier