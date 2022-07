HanseMerkur wird neuer Reiseversicherungspartner von Condor

„Reisende kennen das Gefühl: Spätestens wenn das Flugzeug von der Rollbahn in Richtung Reiseziel abhebt, kommt endgültig Urlaubsstimmung auf. Als neuer Reiseversicherungspartner von Condor freuen wir uns, Teil dieser Emotion zu sein. Denn mit unseren speziell auf Condor-Kunden zugeschnittenen Reiseschutzprodukten bleibt die Urlaubsfreude auch dann erhalten, wenn einmal etwas dazwischenkommt“, sagt, Bereichsdirektorin Reisevertrieb International und Online der HanseMerkur.Zur Auswahl stehen dabei die Reiseschutzprodukte Condor Reiseschutz Basic und Condor Reiseschutz Premium. Condor Reiseschutz Basic beinhaltet eine Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, Umsteigeversicherung, Rail&Fly-Versicherung sowie eine Reiseunfallversicherung. Noch umfassenderen Schutz bietet das Premium-Paket, das zusätzliche Leistungen der Reisekranken-, Notfall- und Reisegepäckversicherung enthält.Darüber hinaus enthalten beide Produkte den HanseMerkur Corona-Zusatzschutz. Er deckt zum Beispiel Folgekosten ab, die entstehen, wenn im Urlaubsland aufgrund einer Erkrankung mit Covid-19 eine häusliche Quarantäne angeordnet und übergangsweise ins Hotel umgezogen werden muss. Der Condor Reiseschutz ist bereits ab sieben Euro erhältlich und kann bei der Flugbuchung oder nachträglich über den Condor Kundenservice hinzugebucht werden.Alle Informationen rund um den Condor Reiseschutz der HanseMerkur gibt es hier. Ein druckfähiges Foto von Vera Scheuermann kann zu Pressezwecken hier kostenfrei heruntergeladen werden (Quelle: HanseMerkur).Die HanseMerkur ist mit einem Jahresumsatz von 3,3 Mrd. Euro (2021) die einzige selbständige und konzernunabhängige Versicherungsgruppe am Finanzplatz Hamburg. Als Multispartenversicherer gehört sie mit einer Beitragseinnahme von 183 Mio. Euro (2021) im Geschäftsfeld Reise und Freizeit zu den marktführenden Unternehmen der touristischen Assekuranz. Die HanseMerkur Reiseversicherung ist vertrieblich auf dem deutschen Markt sowie in Polen, Österreich, der Schweiz und online aktiv. Weitere Informationen unter www.hmrv.de Condor bringt ihre Gäste als Deutschlands beliebtester Ferienflieger seit über 66 Jahren an die schönsten Urlaubsziele der Welt. Jährlich fliegen über neun Millionen Gäste mit Condor ab den neun größten Flughäfen in Deutschland, ab Zürich in der Schweiz und ab Wien in Österreich zu rund 90 Zielen in Europa, Afrika und Amerika. Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. Ab Herbst 2022 erhält Condor als deutscher Erstkunde neue Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A330neo. Der 2-Liter-Flieger der neuesten Generation ist dank modernster Technologie und maximaler Effizienz mit 2,1 Litern pro Passagier auf 100 Kilometern bei höchstem Kundenkomfort europäischer Spitzenreiter. Weitere Informationen und Bildmaterial stehen unter www.condor.com/downloads zur Verfügung.