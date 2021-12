HanseMerkur hält Überschussbeteiligung stabil

Die HanseMerkur Lebensversicherung AG hält sämtliche geltenden Überschusssätze für klassische Rentenversicherungen stabil und weist für 2022 eine laufende Verzinsung der Sparanteile von 2,0 Prozent aus (2021: 2,0 Prozent).



Damit bleibt bei der HanseMerkur die laufende Verzinsung im vierten Jahr in Folge auf konstantem Niveau. Darüber hinaus erhalten die Kunden einen Schlussüberschuss, und ihnen wird die Beteiligung an den Bewertungsreserven gutgeschrieben. Daher liegt die Gesamtverzinsung der Verträge bei 2,1 Prozent (2021: 2,1 Prozent). Beim Sparplan gegen Einmalbeitrag beträgt die laufende Verzinsung 1,25 Prozent (2021: 1,25 Prozent) und der Gesamtzins 1,35 Prozent (2021: 1,35 Prozent). Weitestgehend unverändert bleiben auch die Risikoüberschüsse in den Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie beim Sterbegeld.



Bei den Tarifen der Rentenversicherungen mit endfälliger Garantie (auch bekannt als Neue Klassik) beträgt die laufende Verzinsung für Neuabschlüsse im nächsten Jahr 2,0 Prozent (2021: 2,2 Prozent). Aufgrund der durch den Gesetzgeber zum 1.1.2022 beschlossenen Senkung des Höchstrechnungszinses von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent entfällt der bisherige Zinsaufschlag von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der klassischen Rentenversicherung. Einschließlich des Schlussüberschusses ergibt sich hier ein Gesamtzins von 2,1 Prozent (2021: 2,3 Prozent).

