HanseMerkur bringt den Arzt digital nach Hause

Der Leistungsumfang des 2018 gestarteten HanseMerkur Online-Arztes wird erheblich erweitert. Neben einer virtuellen medizinischen Beratung zählen nun auch die ärztliche Fernbehandlung und Therapie zum Angebot. So können zum Beispiel Medikamente, physiotherapeutische Anwendungen oder kleinere Hilfsmittel verordnet werden. Sogar die Ausstellung einer privatärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist möglich. Das Online-Angebot gilt für Fälle, in denen nach allgemein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher, physischer Kontakt mit einem Arzt nicht erforderlich ist. Sollte eine Vorstellung oder eine Weiterbehandlung vor Ort notwendig sein, wird eine geeignete fachärztliche Praxis in der Wohnumgebung des Versicherten recherchiert und auf Wunsch direkt ein Termin vereinbart. Die Kosten für die ärztliche Beratung berechnen sich auf Basis der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und werden als tarifliche Regelleistung von der HanseMerkur in allen Vollversicherungstarifen zu 100 Prozent anerkannt und erstattet. Sofern eine Weiterbehandlung erforderlich ist, wird die Beratung in den Primärarzttarifen als Erstbehandlung anerkannt.„Wir nutzen die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung, um unsere Gesundheitsservices konsequent weiterzuentwickeln“, soVorstand Kundenservice der HanseMerkur. „Mit dem Online-Arzt bringen wir die medizinische Behandlung und Therapie nach Hause. Das Angebot wird den Kundenbedüfnissen nach hochwertiger medizinischer Betreuung und unkomplizierten, zeitsparenden Lösungen gleichermaßen gerecht. Hier zeigt sich einmal mehr, dass erstklassige Behandlung und Kosteneffizienz im Gesundheitswesen Hand in Hand gehen können.“Der Zugang zum Online-Arzt ist schnell, bequem und ohne Wartezeiten rund um die Uhr, auch abends, nachts, am Wochenende und an Feiertagen möglich. Termine können dabei kurzfristig im gewünschten Zeitfenster vereinbart werden und bei eiligen Anliegen sind Sofort-Termine möglich. Die Anwendung selbst ist browserbasiert, der Download einer gesonderten App oder einer speziellen Software ist nicht erforderlich. Vollversicherte Kunden, die die HanseMerkur RechnungsApp nutzen, können den Online-Arzt einfach über diese vertraute Anwendung ansteuern.Die Beratung findet aktuell durch mehr als 80 Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen statt. Dazu gehören unter anderem Allgemeinmediziner, Internisten, Kardiologen, Kinder- und Jugendärzte, Orthopäden, Sportmediziner und Tropenärzte.„Mit dem Online-Arzt führen wir unsere vor über zwei Jahrzehnten etablierte telefonische Gesundheitsberatung mit der HanseMerkur konsequent fort und erweitern diese um die neuen Möglichkeiten der Fernbehandlung und Digitalisierung“, sagtGeschäftsführer der MD Medicus Holding.Weitere Informationen zum erweiterten Online-Arzt-Service der HanseMerkur