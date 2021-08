HanseMerkur Trust und Universal-Investment lancieren neuen ESG-Aktienfonds

Nachhaltigkeitsfonds HMT Aktien Value Protect ESG für institutionelle und private Anleger verfügbar

HanseMerkur Gruppe investiert zum Start 20 Millionen Euro

In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal-Investment einen neuen Aktienfonds mit dem Namen(ISIN: DE000A2QSGH4) auf. Der Fonds kombiniert eine Investition in globale Value Aktien mit einer optionsbasierten Absicherungsstrategie und strengen Nachhaltigkeitskriterien. Für 2022 wird eine Zertifizierung mit dem renommierten FNG-Siegel angestrebt. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.„Der HMT Aktien Value Protect ESG ist ein weiterer Schritt zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsorientierung in der Kapitalanlage. Damit erweitern wir das Spektrum von Anlagelösungen, die unsere Expertise in den Bereichen Wertsicherung und Nachhaltigkeit kombinieren“, erläutert Dr. Christoph Heumann, Leiter Research & Produktentwicklung und verantwortlich für Publikumsfonds bei HanseMerkur Trust. „Getreu unserem Anlageprinzip ‚Nachhaltig sicher – sicher nachhaltig‘ haben wir in der Vergangenheit bereits mehrere Fonds in den Bereichen Aktien, Unternehmensanleihen und Multi Asset lanciert, die alle aktiv und benchmarkfrei investieren, eine individuelle, regelbasierte Absicherungsstrategie verfolgen und mit dem FNG-Siegel als Marktstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum zertifiziert sind. Der neue Fonds eignet sich besonders für Anleger, die global, risikokontrolliert und nachhaltig in Aktien investieren möchten“, so Heumann weiter.Die Aktienselektion des Fonds mit Fokus auf Value-Titel erfolgt über ein Kennzahlen- und Scoring-System und mündet in einem konzentrierten Portfolio aus 25 bis 35 Einzeltiteln aus OECD-Ländern. Für die Absicherungsstrategie werden rollierend Put-Optionen auf Aktienindizes gekauft, so dass der Fonds größere Kursrücksetzer an den Aktienmärkten systematisch abfedert. Eine explizite Wertuntergrenze gibt es dabei jedoch nicht. Ferner erfordert der Qualitätsstandard für das FNG-Siegel, dass der Fonds umfassend ESG-Kriterien berücksichtigt und Ausschlusskriterien einhält, durch die Investitionen in Unternehmen aus kontroversen Branchen und mit kontroversen Geschäftspraktiken vermieden werden.Der neue Publikumsfonds schließt sich bereits über einem Dutzend weiterer Fonds an, die HanseMerkur Trust zusammen mit Universal-Investment erfolgreich vertreibt.Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100-prozentiges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet über 11 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für institutionelle Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement. Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, eines weltweiten Netzwerks institutioneller Investoren, die sich gemeinsam für Nachhaltigkeit im Finanzwesen einsetzen. Darüber hinaus ist die HanseMerkur Gruppe Teil der von den Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Ziel dieses Netzwerks der weltweit größten Kapitalanleger ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen ihres gesamten Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren. Weitere Informationen unter hmt-ag.de Die Universal-Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 689 Milliarden Euro administrierten Vermögen, über 1.900 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften UI Labs UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: 30 Juni 2021)Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com HanseMerkur Trust AGBirte Ayhan-LangeLeitung Unternehmenskommunikation HanseMerkurTel.: (040) 4119 – 1357E-Mail: presse@hmt-ag.de Universal-Investment-Gesellschaft mbHBernd ObergfellHead of CommunicationsT: +49 6971043-575M: +49 151 5381 6803