HanseMerkur Reiseversicherung und AIDA Cruises verlängern vorzeitig ihre Zusammenarbeit

„AIDA Cruises ist einer der langjährigsten Partner der HanseMerkur Reiseversicherung. Seit über 20 Jahren arbeiten wir vertrauensvoll zusammen. Die HanseMerkur Reiseversicherung und AIDA Cruises sind gemeinsam Hand in Hand gewachsen. Gleichzeitig ist es eine dynamische Partnerschaft, kontinuierlich setzen wir gemeinsam neue Impulse, entwickeln neue Ideen und Wege für die Arbeit mit unseren Vertriebspartnern“, sagt Johannes Ganser, Vorstand der HanseMerkur. Die Kooperation zwischen der HanseMerkur und AIDA Cruises erstreckt sich weiterhin über alle Märkte, in denen das Kreuzfahrtunternehmen aktiv ist, also den gesamten DACH-Raum. „Die HanseMerkur war in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Weg von AIDA Cruises zum Marktführer in Deutschland stets als verlässlicher und zugleich innovativer Partner an unserer Seite. Wir freuen uns, unseren Gästen weiterhin den individuellen Reiseschutz der HanseMerkur anbieten zu können, sodass die schönste Zeit des Jahres stets optimal abgesichert ist“, kommentiert Felix Eichhorn, President von AIDA Cruises das gemeinsame Bekenntnis zur weiteren Zusammenarbeit. Bereits etablierte Projekte der HanseMerkur und von AIDA Cruises in der intensiven Zusammenarbeit mit Reisebüros sollen weiterlaufen: So stellt das Kreuzfahrtunternehmen seinen Agenturen beispielsweise zeitlich befristet co-gebrandete Autos zur Verfügung. Darüber hinaus schult ein eigens für AIDA Cruises zuständiger Trainer der HanseMerkur seit über zehn Jahren die Callcenter.Bildmaterial und weitere Neuigkeiten und Themen gibt es im neuen HanseMerkur-Newsroom AIDA Cruises ist das führende Kreuzfahrtunternehmen in Deutschland und bietet Reisen zu über 250 Häfen auf der ganzen Welt an. Ein AIDA Urlaub bietet Gästen jeden Alters ein abwechslungsreiches Bordprogramm, kulinarische Vielfalt, Premium-Entertainment, unvergessliche Landausflüge, zahlreiche Sportangebote und Wellnessbereiche zum Entspannen. Die moderne Flotte umfasst 11 Schiffe, darunter zwei Neubauten mit LNG-Antrieb. Informationen zum Nachhaltigkeitskurs sind im Internet auf www.aida.de/aidacares zu finden.