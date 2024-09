HanseMerkur Preis für Kinderschutz beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, spannenden Diskussionsrunden sowie Informationen an den Ständen der rund 50 Organisationen, Initiativen und Unternehmen, die sich im gesamten Park präsentieren. Erstmals wird diemit einem eigenen Stand zum Gelingen des Festes beitragen. „Das Bürgerfest ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für all die Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen und damit aktiv Verantwortung übernehmen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit unserem HanseMerkur Preis für Kinderschutz auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten präsent sind“, so Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur. „In den über 40 Jahren, in denen der Kinderschutzpreis mittlerweile verliehen wird,durften wir beeindruckende ehrenamtliche Arbeit und großes Engagement kennenlernen. Das Ehrenamt ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft und leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Gemeinwohl.“Einblick in ihre Arbeit geben am HanseMerkur-Stand gleich zwei Preisträgerinitiativen des HanseMerkur Preises für Kinderschutz:wurde bereits 1998 mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Der Verein berät und begleitet Familien mit brandverletzten Kindern Ziel ist es, für jedes brandverletzte Kind individuell die bestmögliche Versorgung zu erreichen und präventiv auf Unfallursachen hinzuweisen. Im Jahr 2014 erhielten dieden begehrten Preis. Der Verein aus dem niedersächsischen Bienenbüttel macht für Kinder mit Spenderorganen zwischen acht und 14 Jahren ein bundesweit einmaliges Angebot. Die Vereinsmitglieder, selbst organtransplantierte Erwachsene, zeigen ihnen einen Weg zwischen altersgerechtem Leben und verantwortungsvollem Umfang mit dem transplantierten Organ.Unterstützt wird die Präsenz für den Kinderschutz auch auf der großen Festbühne durch den, der seit vergangenem Jahr Träger des HanseMerkur Preises für Kinderschutz ist. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik- und Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche aus den unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Verhältnissen anzubieten.Seit 1980 zeichnet die HanseMerkur unter dem Motto „Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft“ einzelne Personen, private Initiativen und Gruppen aus, die sich weitgehend ehrenamtlich und höchst engagiert für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Prämiert wurden bislang 178 Projekte, die Preisgelder in Höhe von über 1,4 Millionen Euro erhalten haben.Der Eintritt des Bürgerfestes am 14. September 2024 ist frei. Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, benötigen Besucherinnen und Besucher ein Ticket für den Einlass. Kostenlose Tickets sind unter http://www.bundespraesident.de/buergerfest erhältlich.