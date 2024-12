HanseMerkur Grundvermögen schließt Übernahme der Wohn- und Einzelhandelsimmobilie „Korntal Living“ im Raum Stuttgart ab

Projektentwickler Bietigheimer Wohnbau

Vollvermietung der Wohn- und Gewerbeeinheiten

Assetmanagement durch HMG

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat die Übernahme des Wohn- und Einzelhandelsprojekts „Korntal Living“ in Korntal-Münchingen abgeschlossen, welches sie für einen ihrer offenen Immobilien-Spezialfonds erworben hat. Das moderne Quartier ist voll vermietet und umfasst 33 Wohneinheiten, 130 Tiefgaragen- und Außenstellplätze sowie Gewerbeflächen, die größtenteils langfristig an einen großen Lebensmitteldiscounter vermietet sind.Das Assetmanagement der HMG hat die Wohnungen bereits erfolgreich vermietet und verantwortet nun auch das laufende kaufmännische und technische Assetmanagement. Die Gewerbeflächen wurden durch den Projektentwickler Bietigheimer Wohnbau GmbH voll vermietet, in die letzte freie Fläche ist kürzlich ein Dentallabor eingezogen.„Die modernen und barrierefreien Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind hochwertig ausgestattet. Direkt im Quartier befindet sich ein neuer Lebensmitteldiscounter. Der großzügige Dachgarten bietet eine grüne Oase und wertet die Lebensqualität in der Immobilie zusätzlich auf“, sagtKorntal-Münchingen ist ein gefragter und langfristig wachsender Wohnstandort am nördlichen Stadtrand von Stuttgart mit einer sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung. „Das Wohn- und Gewerbequartier überzeugt durch seine hohe Bauqualität, inklusive der verglasten Lärmschutzwand an dem begrünten Dachgarten“, sagtDas Wohn- und Einzelhandelsprojekt hatte die HanseMerkur Grundvermögen bereits im Jahr 2021 von der Bietigheimer Wohnbau GmbH für einen ihrer offenen Immobilien-Spezialfonds erworben, an dem sich dritte Investoren beteiligen können.