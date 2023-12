HanseMerkur Grundvermögen erwirbt vollvermietete Top-Immobilie in Hamburger Alsterlage

Repräsentatives Büro- und Geschäftshaus in sehr guter Innenstadtlage

Sanierter, denkmalgeschützter Altbau mit Mietsteigerungspotential

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat ein repräsentatives Büro- und Geschäftshaus in erstklassiger, sehr zentraler Lage in der Hamburger Innenstadt erworben. Das denkmalgeschützte Gebäude in den Colonnaden 3 zeichnet sich insbesondere durch eine historische Fassade im Stil der Neurenaissance, repräsentative Büroflächen mit über vier Meter Deckenhöhe und Altbaucharme inklusive Alsterblick aus.„Der Standort unmittelbar an der Binnenalster gehört zu den Top-Lagen in Deutschland – und bietet gleichzeitig durch die Aufwertung der angrenzenden Umgebung sogar noch Mietsteigerungspotential“, sagt Investmentmanager Danny Seubert.Malte Andes, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen AG: „Dass wir für unsere institutionellen Investoren solch eine selten verfügbare Immobilie sichern konnten, freut uns sehr. Zugleich ist die Transaktion ein Beleg dafür, dass wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld in der Lage sind, erstklassige Objekte zu selektieren und zu erwerben“.Das Gebäude wurde 1996/1997 entkernt und umfassend saniert. Zur Sanierung zählte unter anderem der Einbau eines Aufzuges, der Anschluss an Fernwärme, der Ausbau des Dachgeschosses und die Modernisierung der Büroflächen.Der Vermietungsstand beträgt 100 Prozent bei einer gut vermietbaren Regelgeschossfläche von ca. 260 qm. Die Mieterstruktur ist ausgewogen und krisenresistent.Das Gebäude bildet das Eingangstor zu der Prachtstraße Colonnaden in unmittelbarer Nähe zum Jungfernstieg und profitiert von einer sehr guten Infrastruktur. Alle wichtigen Einrichtungen sind fußläufig erreichbar. Bedeutende weitere Örtlichkeiten wie der Gänsemarkt, das Rathaus und die Staatsoper befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die verkehrstechnische Anbindung ist optimal: U-Bahn-Station Gänsemarkt und U-/S-Bahnstation Jungfernstieg sowie der ICE-Bahnhof Dammtor sind jeweils nur wenige Gehminuten entfernt, ebenso wie zwei Parkhäuser mit rund 500 Stellplätzen.Verkäufer ist die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.