HanseMerkur Grundvermögen erwirbt Wohnprojektentwicklung in Düsseldorf

Neubau mit rd. 130 Wohnungen auf rd. 8.150 qm

Zentrale Wohnlage mit sehr guter Nahversorgung

Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat für einen ihrer offenen Spezialfonds eine Wohnprojektentwicklung in Düsseldorf angekauft. Verkäufer ist die Himmels Immobilienentwicklung GmbH, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Der Neubau entsteht in dem lebendigen Stadtteil Unterbilk, welcher im Westen an den Medienhafen angrenzt. Die gute, zentrale Wohnlage bietet eine umfassende Nahversorgung: Geschäfte, Restaurants, Cafés, Arztpraxen, Kitas und Schulen sind im unmittelbaren Umfeld vorhanden und fußläufig erreichbar. In 200 m Entfernung liegt die S-Bahn-Haltestelle „Völklinger Straße“, von wo aus der Hauptbahnhof und die City in ca. sechs Minuten zu erreichen sind., Investment Manager bei der HMG: „Das beliebte Lorettoviertel in Unterbilk zeichnet sich durch inhabergeführte Geschäfte, vielfältige Restaurants und seine kreative Szene aus. Es liegt nur wenige Fußminuten von unserer Immobilie entfernt.“Der Neubau in der Martinstraße umfasst rd. 130 Wohnungen, davon 24 geförderte Wohnungen, sowie 73 Tiefgaragenstellplätze und 209 Fahrradstellplätze. Die Wohnungen öffnen sich durch Loggien, Balkone oder Terrassen zu den grünen Innenhöfen, hauptsächlich in südliche Ausrichtung. Sie bieten eine gehobene Ausstattung mit Fußbodenheizung, Fenstern mit Dreifachwärmeschutzverglasung, erhöhtem Schallschutz und sind barrierefrei.Die Immobilie ist Teil eines von der Himmels Immobiliengruppe entwickelten Quartiers und besteht aus einem fünfgeschossigen und einem viergeschossigen Baukörper. Hier entstehen Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, wobei der Schwerpunkt auf zwei bis drei Zimmern liegt. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.Das energiesparende Gebäude wird nach dem Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55 errichtet. Ein KfW 55-Effizienzhaus ist deutlich effizienter als ein vergleichbarer Neubau nach gesetzlichem Standard. Es verbraucht nur 55 % der Primärenergie eines Referenzgebäudes, der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle beträgt nicht mehr als 70 % des Neubau-Grenzwertes., stv. Vorstandsvorsitzender der HMG: „In Düsseldorf herrscht eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum. Der energieeffiziente Neubau mit seiner hohen Bau- und Ausstattungsqualität in einer zentralen und gut angebundenen Lage hat uns voll überzeugt“., Geschäftsführerin der Himmels Immobilienentwicklung: „Das Projekt ist durch die urbane Lage und den gleichzeitig ruhigen, begrünten, autofreien Innenhof etwas ganz Besonderes. Es wird nicht nur ein Zuhause, sondern ein Ort des Erholens geschaffen.“Die Projektentwicklung in Düsseldorf ist mit den weiteren Wohnimmobilien in Hamburg-Stellingen, Hamburg-Wandsbek, Stuttgart, Böblingen, Korntal (bei Stuttgart), Rottenburg am Neckar sowie Bad Vilbel der achte Ankauf für den Spezialfonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS III. Neben der HanseMerkur Gruppe sind 26 Investoren an dem Immobilienfonds beteiligt. Der Fonds ist nahezu ausplatziert.Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie die Anlagebedingungen und sonstigen Vertragsdokumente, das Informationsdokument gem. § 307 Absatz 1 und 2 KAGB („§ 307er-Dokument) sowie den letzten Jahresbericht des HMG Grundwerte Wohnen PLUS III (nachstehend „Fonds“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache in elektronischem Format unter https://www.intreal.com/... erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen die vorgenannten Unterlagen in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei der HanseMerkur Grundvermögen AG, Warburgstraße 4, 20354 Hamburg oder bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH („INTREAL“), Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, anfordern.Mit dem Erwerb von Anteilen erwerben Sie Anteile an dem Fonds und erwerben nicht die vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände (z.B. Immobilien), welche von der INTREAL für Rechnung des Fonds erworben werden. Neben dem klassischen Mietwohnungsbau kann der HMG Grundwerte Wohnen PLUS III auch in zielgruppenadäquate Wohnformen, wie z.B. Mikroapartments, Studentenwohnungen und Seniorenwohnanlagen (geringfügiger Gewerbeanteil möglich) investieren.Der Fonds investiert insbesondere in Immobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, so dass mitunter Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird. Umfassende Ausführungen zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie im § 307er-Dokument.Quelle HanseMerkur Grundvermögen AG (Stand: 15.12.22), soweit keine anderen Quellen angegeben.Die HanseMerkur Grundvermögen AG bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten der HanseMerkur Versicherungsgruppe unter einem Dach.Sie ist für das Management eines bedeutenden, wachsenden Immobilienvermögens verantwortlich und etabliert hierfür Immobilien-Spezialfonds, Finanzierungsfonds und andere Investmentvehikel, an denen sich neben den Versicherungsgesellschaften der HanseMerkur weitere institutionelle Investoren beteiligen können.Aktuell verantwortet die HanseMerkur Grundvermögen AG mit ihren über 100 Immobilien- und Fondsexperten ein Immobilienvermögen (inklusive Immobilienfinanzierungen) von rund 6 Mrd. Euro.Birte Ayhan-LangeLeitung UnternehmenskommunikationSiegfried-Wedells-Platz 120354 HamburgTel.: (040) 4119 - 1357Fax: (040) 4119 - 3626E-Mail: birte.ayhan-lange@hansemerkur.deInternet: www.hansemerkur.de Manfred RiemannUnternehmenskommunikationWarburgstraße 420354 HamburgTel.: +49 40-60 77 72 - 150E-Mail: manfred.riemann@hmg.agInternet: www.hmg.ag