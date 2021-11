HanseMerkur Grundvermögen AG vermietet 1.450 m² an privaten Bildungsträger in Köln

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat für ihr Büro- und Wohnhaus im Poller Kirchweg in Köln mit dem größten digitalen Bildungsträger der Dommetropole Deutsche Gesellschaft für berufliche Bildung mbH (DGBB) einen neuen Mieter für rund 1.450 m² Bürofläche gefunden. Der langlaufende Mietvertrag wird im dritten Quartal 2022 starten. Das Objekt in Köln-Poll hat eine Gesamtmietfläche von 5.000 m² und ist nahezu voll vermietet: Im Erdgeschoss steht eine letzte Vakanz von 185 m² zur Verfügung.„Wir freuen uns mit der DGBB einen Mieter gefunden zu haben, der die Lage am Poller Kirchweg sowie die hervorragende Bausubstanz des Gebäudes schätzt und sich langfristig an den Standort binden möchte“, sagt Nikias Ripperger, verantwortlich für Vermietung bei der HMG.Die viergeschossige Immobilie mit diversen Büroeinheiten, drei Penthouse-Wohnungen und 53 Stellplätzen befindet sich in Köln-Poll, auf der rechten Seite des Rheins südlich des Deutzer Hafens in einem gemischt genutzten Wohn- und Gewerbeumfeld. Der Kölner Hauptbahnhof ist in 15 Minuten Fahrtzeit mit Stadt- und S-Bahn erreichbar. Das Objekt gehört zum offenen Spezial-AIF HMG Grundwerte Rheinland.Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) ist ein auf den deutschen Immobilienmarkt spezialisierter Asset- und Investment-Manager. Sie steht für langfristig orientierte Immobilien-Investmentprodukte und ganzheitliches Immobilienmanagement. Fairness, Vertrauen und Zuverlässigkeit bestimmen den Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern.Institutionellen Investoren bietet die HMG Beteiligungsmöglichkeiten für Investmentlösungen mit sektoralem oder regionalem Fokus. Die HanseMerkur ist dabei jeweils dauerhaft und nennenswert investiert. Dies unterstreicht die nachhaltige Investmentperspektive der Produkte und sichert Interessenkongruenz zwischen Anlegern und Managern. Bisher sind mehr als 50 institutionelle Investoren eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit der HMG eingegangen.Die HMG hat bewiesen, dass sie attraktive Immobilien frühzeitig sichern und langfristig managen kann. Rund 100 erfahrene Immobilien-Spezialisten in den Bereichen Asset- und Portfoliomanagement, Investment, Vermietung, Finanzierung- und Beteiligungsmanagement, Controlling und Recht betreuen die Immobilien und Fonds gemeinsam, effizient und ganzheitlich.Aktuell verantwortet die HMG ein Immobilienvermögen (inklusive Immobilienfinanzierungen) von rund 4,8 Mrd. Euro.Stand: 30. September 2021Birte Ayhan-LangeLeitung UnternehmenskommunikationHanseMerkurSiegfried-Wedells-Platz 120354 HamburgTel.: (040) 4119 – 1357Fax: (040) 4119 – 3626E-Mail: birte.ayhan-lange@hansemerkur.deInternet: www.hansemerkur.de Susanne EdelmannReferentin UnternehmenskommunikationHanseMerkur Grundvermögen AGWarburgstraße 420354 HamburgTel.: +49 40-60 77 72-150E-Mail: susanne.edelmann@hmg.agInternet: www.hmg.ag