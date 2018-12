HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt topsaniertes Gebäude in Hamburger Citylage

12.12.18

Im Erdgeschoss des in der Straße Brandsende liegenden, rd. 4.000 m² großen Gebäudes ist die Systemgastronomie „“ angesiedelt, in den oberen Etagen befinden sich ein Aparthotel sowie Büroflächen. Die Übernahme des Objektes durch den Asset Manager der HanseMerkur Versicherungsgruppe ist zum Januar 2019 geplant.der verantwortliche Investment Manager der, sagt: „Mehr City geht nicht! Gerade für die dort angesiedelten Nutzungen ist diese prominente Lage ein perfekter Standort. Als Hamburger Unternehmen freuen wir uns besonders, unser Portfolio durch ein Hamburger Objekt erweitern zu können.“Der Geschäftsführer von, erläutert: „Die 2016 von Partnern aus Bremen und Hamburg gegründetekonzipiert und baut hochkarätige Gewerbeimmobilien mit dem Schwerpunkt Hamburg und Bremen. Die langjährige Erfahrung und Vernetzung des Teams auf diesen Teilmärkten ermöglicht es immer wieder, das Stadtbild prägende Entwicklungen umzusetzen. Das PHOENIX-KONTOR am Brandsende markiert den Endpunkt des Großen Brandes von 1842. Von hier aus wurde die moderne Metropole Hamburg neu entwickelt. Eine Geschichte, die verpflichtet."Die HanseMerkur Grundvermögen AG bündelt sämtliche Immobilienaktivitäten der HanseMerkur Versicherungsgruppe unter einem Dach. Sie ist für das Management eines bedeutenden, stetig wachsenden Immobilienvermögens verantwortlich und etabliert hierfür Immobilien-Spezialfonds und andere Investmentvehikel, an denen sich neben den Versicherungsgesellschaften der HanseMerkur weitere institutionelle Investoren beteiligen können. Weitere Informationen unter www.hmg.ag Unter www.hansemerkur.de/presse steht ein Foto des PHÖNIX-KONTORS Brandsende zum Download bereit.