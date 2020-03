HanseMerkur: Erstes PKV-Unternehmen mit „Corona-Bot“

Neben den bestehenden Informationsangeboten soll der „Corona-Bot“ verunsicherten Bürgern insbesondere eine schnelle Ermittlung des persönlichen Infektions-Risikos sowie eine allgemeine medizinische Verdachtsabklärung ermöglichen. Enthalten sind außerdem nützliche Zusatzfunktionen wie eine Arzt- und Krankenhaussuche, Hinweise auf Gesundheitsämter oder Erklärungen zu Symptomen und Krankheitsbildern.Die KI-Software ist ein zugelassenes Medizinprodukt, kann aber keine ärztliche Diagnose oder einen Arztbesuch ersetzen. Die Lösung soll aber dazu beitragen, dass Patient*innen die in der aktuellen Situation knappen Behandlungskapazitäten in Arztpraxen und Krankenhäusern erst bei einem hohen vermuteten medizinischen Bedarf in Anspruch nehmen. Die Empfehlungen werden regelmäßig an die Leitlinien des Robert Koch-Instituts angepasst und auch die Hinweise auf Risikogebiete aktualisiert.Die Dynamik in der Pandemie mit schnell und stark steigendem Informationsbedarf und Frageaufkommen machte eine rasche Entwicklung notwendig. Um die Qualität und Verlässlichkeit der nützlichen Hinweise sicherzustellen, wird zunächst nur ein begrenztes Informationsangebot bereitgehalten. Der Dienst startet daher bewusst als „Beta“ und wird laufend ausgebaut und technisch fortentwickelt. Die medizinische Güte aller Informationen wird dabei jederzeit sichergestellt., Vorstandsmitglied der HanseMerkur Krankenversicherung AG in Hamburg, erklärt: Als innovativer Krankenversicherer setzen wir regelmäßig auf digitale Angebote, um die Versorgung unserer Kunden zu verbessern. Das aktuelle Zusatzangebot zum Pandemiegeschehen dürfte zukünftig auch bei anderen medizinischen Fragestellungen eine hilfreiche Informationsoption darstellen.“, Geschäftsführer der DOCYET GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss der ersten Kooperation mit einer privaten Krankenversicherung zu unserer Produktvariante „Corona-Auskunft“. So können wir gemeinsam mit der HanseMerkur noch mehr Patient*innen durch das Gesundheitssystem lotsen und die Abläufe in der Versorgung verbessern.“ist ein junges Softwareunternehmen aus Leipzig und entwickelt eine digitale Gesundheitplattform zur sektoren-übergreifenden Optimierung von Versorgungspfaden. Alleinstellungsmerkmal sind dabei Dialog-orientierte Nutzer-oberflächen („Bots“), die Patient*innen auf digitalen Kanälen einen niedrig-schwelligen Zugang zum häufig sehr komplexen Gesundheitsystem ermöglichen sollen. Die Produkte verfolgen den Ansatz der „integrierten Versorgung“ und zeichnen sich durch die Kombination aus künstlicher Intelligenz, digitalen Gesundheitsservices und medizinischem Fachwissen aus. Weitere Informationen unter www.docyet.com