HanseMerkur-Büro in Wien feiert 10. Geburtstag

„Wir freuen uns, dass so viele Partner unseren Geburtstag mit uns feiern, wenn auch mit coronabedingter Verzögerung. Grund zum Anstoßen gibt es allerdings auch jetzt: Die HanseMerkur in Österreich hat die Schnapszahl elf erreicht, denn unser Startschuss fiel im Juli 2012“, sagen Fuad Izmirlija und Michael Franzan. Die versierten Versicherungsexperten sind Mitarbeiter der ersten Stunde, heute ist das Team zweistellig. Um sich von den knapp ein Dutzend bereits im Markt aktiven Reiseversicherungen abzusetzen, fokussierten sie sich auf die Entwicklung neuer Produkte, nah an den Marktbedürfnissen in Österreich. Zu Beginn lag das Hauptaugenmerk auf der Akquise kleiner und mittlerer Reisebüros, in 2015 konnte der erste große Partner aus den Top Fünf der österreichischen Reisebranche angebunden werden.Von Anfang an übertraf das Wiener Büro die Erwartungen: Bereits im ersten vollen Geschäftsjahr 2013 schafften es Izmirlija und Franzan, ihr im Businessplan festgehaltenes Ziel von 1,2 Millionen Euro zu übertrumpfen – 2,9 Millionen Euro konnte das österreichische HanseMerkur-Duo verbuchen. Die Umsatzgrenze von zehn Millionen Euro überschritt die HMR in Österreich erstmals 2019. 2023 gelang es bereits im April, den Umsatz des gesamten Jahres 2017 zu erwirtschaften. Zahlen, die auch den Vorstand in Hamburg beeindrucken: „Ich gratuliere dem Team zum zehnten Geburtstag und zur bisherigen Erfolgsgeschichte. Das Büro in Österreich war unser erstes Verkaufsbüro im Ausland und wir hätten uns eine so tolle Entwicklung schon ab dem ersten Jahr nicht träumen lassen. Die Markterschließung in Österreich hat damit eine Vorbildfunktion für die weitere Internationalisierung der HanseMerkur eingenommen“, erklärt Johannes Ganser, Vorstand Kooperations- und Reisevertrieb, Reisebetrieb, Personal und Compliance.Mittlerweile hat die HanseMerkur in Österreich die Zahl der Buchungsstellen mehr als verfünffacht, von 96 in 2013 auf knapp 600 in diesem Jahr. Die HanseMerkur versichert allein im Bereich Reise 300.000 Österreicher. Inzwischen vertrauen viele kleine und große touristische Unternehmen in Österreich auf die HanseMerkur. Im Herbst 2022 konnte ein weiterer, großer Partner aus der österreichischen Touristik angebunden werden, darüber hinaus runden namhafte Vergleichsplattformen und Unternehmen der Versicherungswirtschaft den Vertriebswege-Mix der HanseMerkur ab. Regelmäßige Bestnoten von renommierten Testinstituten belegen die ausgezeichneten Leistungen. Zuletzt hat die ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien die HanseMerkur unter acht Anbietern erneut und damit bereits zum siebten Mal zum Testsieger der Gesamtstudie Reiseversicherer 2023 gekürt. Das Kundenbewertungsportal eKomi beurteilt die HanseMerkur mit „Sehr gut“. „Die erneute Wahl zum Testsieger macht uns enorm stolz und ist – abgesehen von anderen Faktoren wie der Umsatzentwicklung und der Steigerung der Markenbekanntheit in Österreich – der Beleg für das, was wir uns vorgenommen haben: Kontinuierlich und nachhaltig als Qualitätsanbieter zu wachsen und der Spezialist in der gesamten DACH-Region für Reise- und Freizeitprodukte zu sein“, freut sich Fuad Izmirlija, Country Manager in Österreich für die HanseMerkur. „Insgesamt versichert die HanseMerkur heute jährlich 900.000 Österreicher. Wir arbeiten daran, dass es stetig noch mehr werden und freuen uns, auch in den nächsten zehn Jahren unsere Vertriebspartner mit innovativen Lösungen zu versorgen.“In den kommenden Jahren möchte das Team die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und sich neben Reiseversicherungen verstärkt auch auf Produktinnovationen wie Krebs-Scan oder die Tierversicherungen konzentrieren. Neben dem Vertriebsteam in Wien verfügt die HanseMerkur bereits über Büros in Liechtenstein für den Schweizer Markt, Polen und ab August 2023 auch in den Niederlanden. In den kommenden Jahren soll die Internationalisierung weiter voranschreiten.Ergänzende Hintergründe zum Jubiläum verraten Vera Scheuermann, Fuad Izmirlija und Michael Franzan im Interview im HanseMerkur-Newsroom. Fotos zu Pressezwecken aus zehn Jahren HanseMerkur in Österreich finden Sie hier